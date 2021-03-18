Зеленський назвав "Північний потік – 2" пасткою для Європи

Президент Володимир Зеленський назвав пасткою для Європи трубопровід "Північний потік – 2", яким газ із Росії піде до Німеччини по дну Балтійського моря.

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Про це український лідер заявив на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою, який відвідав Київ з офіційним візитом.

"Ми не обминули тему енергетики. Цінуємо, що Литва усіма можливими інструментами протидіє реалізації "Північного потоку – 2", який є пасткою не тільки для України, а й для країн всієї Європи", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 18 березня президент Зеленський і Науседа за підсумками переговорів підписали важливу декларацію про європейську перспективу України.

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У лютому-2021 Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда під час телефонної розмови обговорили подальшу протидію проєкту "Північний потік – 2".

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А у вересні-2020 на зустрічі з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою Зеленський заявив, що "Північний потік – 2" загрожує єдності Європейського Союзу.

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