Зеленський назвав "Північний потік – 2" пасткою для Європи

Президент Володимир Зеленський назвав пасткою для Європи трубопровід "Північний потік – 2", яким газ із Росії піде до Німеччини по дну Балтійського моря.
Про це український лідер заявив на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою, який відвідав Київ з офіційним візитом.
"Ми не обминули тему енергетики. Цінуємо, що Литва усіма можливими інструментами протидіє реалізації "Північного потоку – 2", який є пасткою не тільки для України, а й для країн всієї Європи", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, 18 березня президент Зеленський і Науседа за підсумками переговорів підписали важливу декларацію про європейську перспективу України.
У лютому-2021 Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда під час телефонної розмови обговорили подальшу протидію проєкту "Північний потік – 2".
А у вересні-2020 на зустрічі з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою Зеленський заявив, що "Північний потік – 2" загрожує єдності Європейського Союзу.
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