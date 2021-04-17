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"Тут повинен сидіти Шуфрич і Медведчук", – кримінальний авторитет Мельник – "слузі народу" Семінському

17 квітня, 22:00

Ірина Ненько Ірина Ненько

СБУ записала, як Семінський і Мельник домовляються, як привласнити акції найбільшої газодобувної компанії

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ 10 жовтня 2020 року зробило запис розмови нардепа Олега Семінського з обвинуваченим в його викраденні кримінальним авторитетом Андрієм Мельником, на якій співрозмовники домовляються про схеми привласнення акцій найбільшої газодобувної компанії "Нафтогазвидобування".

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Про це повідомляє "Цензор.нет", який опублікував розшифровки фрагментів запису.

Видання наводить фрагмент запису, з якого випливає, що до спроби привласнення акцій "Нафтогазвидобування" Семінський вирішив залучити як криміналітет, так і впливових опозиційних політиків – Віктора Медведчука і Нестора Шуфрича, назвавши Медведчука "арбітром всієї цієї ху..ні".

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В інших фрагментах Семінський просить Мельника дати в суді вигідні йому свідчення, а також пояснює Мельнику причину конфлікту з ексміністром транспорту Миколою Рудьковським тим, що Рудьковський не оформив на нього 10% акцій "Нафтогазвидобування" в той час, коли Семінський працював директором компанії.

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За даними "Цензор.Нет", записи зроблені Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за дорученням прокурора Офісу генпрокурора Д. Кривов'яза і з санкції слідчого судді Київського апеляційного суду Миколюка О.В. у рамах стеження за А. Мельником.

Народний депутат "Слуги народу" Олег Семінський неодноразово виступав із заявами щодо його викрадення у 2012 році, звинувачуючи в замовленні злочину ексміністра транспорту Миколу Рудьковського. На цей момент Семінський претендує на частку в бізнесі сім'ї Рудьковського вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій діючий нардеп від "Слуги народу" Семінський колись працював директором, повідомляє "РБК-Україна".

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СБУ Рудьковський записи семинский Нафтогазвидобування
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