Завершено слідство по "Донецькоблгазу", де керівництво вкрало 500 млн грн

Чотири роки фіндиректор ПАТ і начальник УГГ виводили гроші з підприємства

Прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою службових осіб ПАТ "Донецькоблгаз" в розтраті понад 500 млн грн коштів підприємства.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Встановлено, що у 2017–2020 рр. змовники – фінансовий директор ПАТ "Донецькоблгаз" та колишній начальник Краматорського управлiння по газопостачанню та газифiкацiї – систематично протиправно переказували гроші з рахунків "Донецькоблгазу" на банківські рахунки приватних юридичних осіб, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму понад 500 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

Після ознайомлення підозрюваних з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.

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Окрім цього, триває досудове розслідування за аналогічним фактом відносно першого заступника голови правління "Донецькоблгазу", який перебуває у розшуку. В рамках цього провадження також перевіряються обставини включення незаконно перерахованих грошових коштів ПАТ у тарифи населення за спожитий природний газ.

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Сайт "Сьогодні" писав, що 2020 року від ПАТ "Донецькоблгаз" до "Нафтогазу" перейшли 404 549 споживачів.

Нагадаємо, жителі декількох сіл Київської області скаржилися на шахраїв, які вимагали у людей гроші за нібито перевірку димоходів, а тим, хто відмовлявся платити, погрожували відрізати газ.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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