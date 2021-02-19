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Зарплати зросли, але не у всіх: хто в Україні став багатшим

19 лютого, 08:35

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

У деяких сферах оклади впали нижче рівня 2019 року, зазначають економісти

В Україні за 2020 рік середня зарплата виросла майже на 1000 грн. Проте Держстат не тільки не враховує тіньові заробітки, а й "не бачить" самозайнятих підприємців і структури, в яких працює менше 10 працівників. Згідно з висновками економістів, зарплати точно збільшилися:

  • в держсекторі (через те, що зросла мінімальна зарплата);
  • у фахівців гостродефіцитних професій (інженери, робітники-верстатники, будівельники-універсали, водії фур тощо);
  • у медиків за рахунок надбавок за боротьбу з коронавірусів.
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Про це сайту "Сьогодні" розповів президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

"А от у секторі громадського харчування та готельного бізнесу заробітки через карантин і локдаун впали нижче рівня 2019 року приблизно на 10%", – зазначив експерт.

Читайте також: Чи зростуть зарплати українців у 2021 році: Нацбанк дав оптимістичний прогноз

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин звернув увагу на зростання в 2020 році безробіття і боргів по зарплатах. Тобто, людині могли нарахувати зарплату, але не видати її і при цьому звільнити з роботи.

Тому говорити про повсюдне підвищення рівня життя українців не доводиться, незважаючи на статистичне зростання середніх зарплат по країні, вважає економіст.

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Детальніше про головні економічні зміни в країні читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі Як спрацювала Україна в 2020-му: як змінився курс гривні, зарплати, ціни.

Нагадаємо, Кабмін обіцяє, що в 2021 році зарплати українців виростуть на 21%, а прем'єр Денис Шмигаль – що в 2030 році заробітки будуть такими, як у Польщі та Словаччині:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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зарплати середня зарплатня мінімальна зарплата Олег Пендзин Александр Охрименко

Джерело: Сьогодні

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