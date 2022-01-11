Зарплати зростуть, але не для всіх: чого чекати українцям від роботи у 2022 році

Тенденція гібридного графіку для українців у 2022 році продовжиться

У 2022 році роботодавці продовжать переводити працівників на дистанційну роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2022 року роботодавці вдосконалюватимуть формат гібридного графіку, що передбачає поєднання роботи в офісі та вдома.

Про це розповіли експерти 24 каналу

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Саме такий домашньо-офісний формат роботи стане трендом у нинішньому році. Так вважає віцепрезидентка ІТ-Інтегратор Надія Омельченко. Вона стверджує, що роботодавці вже не зможуть собі його не дозволити, особливо після стількох карантинних обмежень.

Основні тренди на ринку праці у 2022 році:

перекваліфікація працівників і підвищення рівня цифрових навичок, а також здатність до колаборації працівників. Умови для перерахованого повинен створювати роботодавець у межах компанії;

працівників і цифрових навичок, а також здатність до працівників. Умови для перерахованого повинен створювати роботодавець у межах компанії; турбота про здоров'я працівників. У статусі обов'язку роботодавця програми турботи про людей ставатимуть більш затребуваними;

працівників. У статусі обов'язку роботодавця програми турботи про людей ставатимуть більш затребуваними; попит на робочі руки . Як зазначила Олена Кірільєвніна , керівниця відділу по роботі з партнерами Jooble, пандемія дала чітко зрозуміти, що багатьом бізнесам без них функціонувати складно, тому вже півтора року спостерігається підвищена потреба в представниках робочих та лінійних спеціальностей ;

. Як зазначила , керівниця відділу по роботі з партнерами Jooble, пандемія дала чітко зрозуміти, що багатьом бізнесам без них функціонувати складно, тому вже півтора року спостерігається підвищена потреба в представниках ; підвищення рівня заробітної плати, якщо ви звісно відповідаєте критеріям роботодавця;

якщо ви звісно відповідаєте критеріям роботодавця; перетікання працівників між галузями;

працівників між галузями; наявність у працівників софт-скіллз (так звані "мʼякі навички"). Роботодавці звертатимуть увагу на вміння взаємодіяти з людьми та вміння працювати в команді.

Як пояснила керівниця відділу по роботі з партнерами Jooble, пандемія показала, що активно відбувається перетікання робочої сили із галузей, які найбільше страждають через карантинні обмеження.

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"Люди або шукають варіанти додаткової роботи, або взагалі обирають іншу галузь роботи чи професію, тому проходять профорієнтацію та змінюють свою спеціалізацію заради більш стабільного заробітку", — пояснила вона.

Тренд на "білу" зарплату

Ще один тренд на ринку праці, що варто виділити, так це те, що українці надають перевагу офіційному працевлаштуванні з "білою" зарплатою.

Для держави в основному це позитивний момент. Адже таке явище забезпечить певний спад трудових відносин у тіньовому сегменті економіки. Проте розмір цієї "білої" заробітної плати є і буде головним критерієм при виборі роботи для більшості категорій працівників.

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Цифровізація

Тренд, до слова, не новий, проте своєї популярності не втрачає. Тож у 2022 році цифровізація робочих процесів буде посилюватись.

Вимоги роботодавців до рівня комп'ютерної грамотності кандидатів та їхніх умінь працювати з різними програмними продуктами зростатимуть і надалі.

100 тисяч допомоги

В Україні з 1 січня 2022 року розпочалася нова програма з допомоги безробітним громадянам. Вона передбачає виплату до 100 тис. грн (97,5 тис.) на відкриття власної справи.

Суть програми полягає у допомозі малозабезпеченим сім’ям шляхом виплати коштів на відкриття власного бізнесу.

Отримані за програмою кошти можна будет витратити на:

купівлю обладнання для започаткування власного бізнесу;

купівлю матеріалів для бізнесу.

Частину грошей доведеться повернути через три роки, а саме - сплачені за три роки податки. Якщо ж ви працевлаштуєте двох осіб, направлених центром зайнятості, то можна не повертати кошти взагалі.

За прогнозами експертів "Сьогодні", у першому кварталі 2022 року "вільних рук" стане більше. Кількість безробітних від кількості працездатних становитиме від 9% до 10,5%.

Раніше ми писали, яка професія стане найбільш затребуваною у 2022 році, а також розповідали, як у гонитві за великими грошима не зʼїхати з глузду.