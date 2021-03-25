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Зарплата членів НКРЕКП за рік зросла у 2 рази на тлі мільярдних збитків держкомпаній

25 березня, 14:30

Ірина Ненько Ірина Ненько

Крім зарплати, члени НКРЕКП щоквартально виписують собі премії 50% від посадового окладу

Заробітна плата членів Тарифної комісії НКРЕКП за 2020 рік зросла у 2 рази – до 200 000 грн на місяць. Про це свідчать декларації 3 із 6 членів комісії, оприлюднені в Нацагентстві з протидії корупції, повідомляє "Obozrevatel".

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Середньомісячна зарплата Ольги Бабій, відповідальної за тарифи для водоканалів, за рік зросла із 69 000 до 148 000 грн. У цілому за 2020 рік зарплата Бабій склала 1,48 млн грн. Ця сума не враховує 50% премії за останній квартал минулого року

Зарплата ще одного члена комісії – Руслана Кайдаша – у 2020 році виросла на 85% – до 205 000 грн на місяць, у порівнянні зі 110 000 грн, які він отримував на посаді члена комісії в листопаді-грудні 2019 року відразу після призначення.

Середньомісячна зарплата Ольги Кривенко у 2020 році склала 213 000 грн. У порівнянні із 2019 роком зросла на 40%, незважаючи на те, що сама Кривенко пішла на пониження, припинивши очолювати комісію і ставши звичайним членом.

Решта три члени НКРЕКП – Валерій Тарасюк, Дмитро Коваленко та Олексій Магда – декларації про доходи ще не оприлюднили.

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Нагадаємо, у 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату ще в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік.

Крім заробітної плати, члени НКРЕКП щоквартально виписують собі премії 50% від посадового окладу. Остання така премія була затверджена на засіданні НКРЕКП 16 грудня 2020 року із формулюванням "за особистий внесок в загальні результати роботи комісії".

Згідно з даними НАЗК, виплата цих премій була здійснена наприкінці січня 2021 року в розмірі від 208 000 (для Ольги Бабій) і до 229 000 грн (для Олексія Магди).

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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зарплати премія НКРЕКП
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