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Заробітчанам обіцяють гроші на бізнес в Україні: які умови

27 січня, 16:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Деякі мігранти зможуть отримати гранти на безповоротній основі

Українські трудові мігранти зможуть отримати гранти від держави на відкриття власного бізнесу. Видавати планують до 150 тис. гривень. Гроші зможуть отримати заробітчани, які працювали за кордоном, але повернулися на батьківщину.

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Головні умови:

  • Бізнесмен повинен вкласти в проєкт не менше, ніж держава.
  • Гроші не доведеться повертати при наявності страхового стажу понад 10 років.
  • Якщо в одержувача немає 10 років страхового стажу, грант все одно дадуть, але пізніше його доведеться повернути в повному обсязі.

Відповідний законопроєкт підготував Кабінет міністрів України для внесення до Верховної Ради.

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В уряді впевнені, що це допоможе стимулювати українців залишатися в країні і до того ж інвестувати в нові робочі місця.

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Нагадаємо, в Раді Євросоюзу тим часом вимагають справедливих зарплат для сезонних працівників. Як стало відомо "Сьогодні", роботодавцям європейських держав рекомендували платити сезонним працівникам за стандартами країни, в якій вони працюють.

Також новини "Сьогодні" розбиралися, чи завжди офіційне оформлення на роботу за кордоном щось гарантує і від чогось рятує:

Відео: Сьогодні

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