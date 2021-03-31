Заборонили туалетний папір і пшеницю з Росії. Україна розширила торгове ембарго

Україна з квітня заборонила ввозити з Росії на свою митну територію ще 19 видів продукції. Це наступне розширення торгового ембарго, яке ввели ще в 2016 році. У список, зокрема, увійшли:
- пшениця;
- соняшникова олія;
- мийні засоби;
- туалетний папір, серветки;
- інші види паперу і картону;
- скатерті;
- ящики і мішки, тара з паперу, картону, целюлозної вати;
- дріт.
Розширення ембарго затверджене постановою Кабінету Міністрів № 269. Повний список продукції вказаний в додатку до документа.
Постанова набирає чинності через 10 днів після публікації, тобто 9 квітня.
Нагадаємо, Росія теж регулярно розширює заборони на ввезення українських товарів.
Спочатку заборона на російські товари в Україні була введена з 10 січня 2016 року у відповідь на аналогічні дії РФ. Обидві сторони продовжують обмеження.
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