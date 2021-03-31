Заборонили туалетний папір і пшеницю з Росії. Україна розширила торгове ембарго

Україна з квітня заборонила ввозити з Росії на свою митну територію ще 19 видів продукції. Це наступне розширення торгового ембарго, яке ввели ще в 2016 році. У список, зокрема, увійшли:

пшениця;

соняшникова олія;

мийні засоби;

туалетний папір, серветки;

інші види паперу і картону;

скатерті;

ящики і мішки, тара з паперу, картону, целюлозної вати;

дріт.

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Розширення ембарго затверджене постановою Кабінету Міністрів № 269. Повний список продукції вказаний в додатку до документа.

Постанова набирає чинності через 10 днів після публікації, тобто 9 квітня.

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Нагадаємо, Росія теж регулярно розширює заборони на ввезення українських товарів.

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Спочатку заборона на російські товари в Україні була введена з 10 січня 2016 року у відповідь на аналогічні дії РФ. Обидві сторони продовжують обмеження.

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