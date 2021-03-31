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Заборонили туалетний папір і пшеницю з Росії. Україна розширила торгове ембарго

31 березня, 11:49

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Під заборону на ввезення потрапили 19 видів продукції

Україна з квітня заборонила ввозити з Росії на свою митну територію ще 19 видів продукції. Це наступне розширення торгового ембарго, яке ввели ще в 2016 році. У список, зокрема, увійшли:

  • пшениця;
  • соняшникова олія;
  • мийні засоби;
  • туалетний папір, серветки;
  • інші види паперу і картону;
  • скатерті;
  • ящики і мішки, тара з паперу, картону, целюлозної вати;
  • дріт.
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Розширення ембарго затверджене постановою Кабінету Міністрів № 269. Повний список продукції вказаний в додатку до документа.

Постанова набирає чинності через 10 днів після публікації, тобто 9 квітня.

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Нагадаємо, Росія теж регулярно розширює заборони на ввезення українських товарів.

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Спочатку заборона на російські товари в Україні була введена з 10 січня 2016 року у відповідь на аналогічні дії РФ. Обидві сторони продовжують обмеження.

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Росія імпорт Украина ввезення ембарго торгова війна зовнішня торгівля заборони

Джерело: Сьогодні

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