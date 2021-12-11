Заборона пакетів у магазинах та 620 тисяч на кожну дитину – головне про гроші за тиждень

Сайт "Сьогодні" зібрав для вас найважливіші економічні новини за цей тиждень

Зібрали головні економічні новини тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Закон про економічний паспорт та заборону одноразових пакетів, ми зібрали найважливіші новини економіки за тиждень.

Понеділок. Чи готові українці платити за екологічну заміну пластикових пакетів

Вже з 10 грудня в Україні заборонили безкоштовні пластикові пакети у супермаркетах.

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Тепер українцям доведеться платити до 3 гривень за одиницю чи знайти заміну поліетиленовим пакетам.

Проте супермаркети намагаються обійти це правило і виставляють пакети не за тією ціною, яка передбачена законом, а набагато дешевше. Однак замінити шкідливі для екології пакети із пластику можна екосумками або паперовими мішечками.

Вівторок. Хто та коли отримає гроші з "економічного паспорта українця"

Усі українці, що народилися починаючи з 1 січня 2019 року, отримають по 620 тисяч гривень з економічного паспорта українця по досягненню повноліття.

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Для отримання виплат необхідно виконати дві умови:

бути громадянином України;

проживати на території України протягом останніх до повноліття п'яти років.

Про це йдеться у законопроєкті, який вніс до Верховної Ради Володимир Зеленський. Виходячи з цього, перше покоління, яке отримає гроші, виросте до 2037 року.

Середа. Зеленський підписав закон про виділення 1000 за вакцинацію

Президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення із держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим.

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Гроші виплатять громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, у рамках програми "єПідтримка", для підтримки бізнесу в країні.

Виплати грошей розпочнуться з 19 грудня, а зареєструватись можна вже з 10 числа. Для цього потрібно оформити віртуальну картку в одному з цих банків:

А-банк;

Альфа Банк

Monobank

Укргазбанк

Четвер. "Нафтогаз" встановив пільговий тариф на газ

Побутові споживачі, що залишилися без постачальника газу, обслуговуватимуться "Нафтогазом" і платитимуть за блакитне паливо за пільговою ціною 7,96 грн/куб. м.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, яка регулює у сфері енергетики та комунальних послуг. Інакше близько 400 тисяч українських сімей платили б за тарифом, який щодня розраховується за формулою та може перевищувати 30 грн.

П'ятниця. Росія може припинити транзит газу через Україну

За словами голови Оператора ГТС Сергія Макогона, Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими, оскільки посилила тиск у всіх напрямках.

Макогон вважає, що це може бути суто політичне рішення, яке не має відношення до економіки та енергетики.

На думку Макогона, українська ГТС технічно готова та зможе працювати на ресурсах, що є у сховищах, але можуть постраждати підприємства із газоємним виробництвом.