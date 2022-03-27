Заплатить до останньої копійки! Як Росія розраховуватиметься за війну в Україні

Розповідаємо, звідки агресор братиме кошти на репарації Україні, та чи взагалі він збирається платити

Скільки репарацій Росія зобовʼязана буде заплатити Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Давно забуті, майже тотожні слова "репарація та контрибуція" знову на слуху. Їх в одному зі звернень порадив росіянам вчити президент України Володимир Зеленський.

Сайт "Сьогодні" розповість вам все про ці поняття в контексті компенсацій Україні, які в будь-якому разі повинен виплатити агресор.

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В сучасному міжнародному праві контрибуція на користь переможця у війні не передбачена, а ось репарація де-юре можлива. Така форма відповідальності виникла після Першої світової війни.

Що таке репарація?

Репарація означає матеріальне відшкодування збитків, заподіяних агресором. Щоправда, процес довготривалий. Останню транзакцію за репараціями Першої світової війни Німеччина як переможена країна виконала аж у 2010 році.

Свіжіша історія, коли репарації робила Німеччина після поразки у Другій світовій війні. Вони складалися з передачі переможцям матеріальних цінностей. Наприклад, СРСР отримав майже 3 тисячі комплектних заводів і фабрик, майже 100 електростанцій, більше мільйона голів худоби, а також купу всякого дріб’язку, як от 60 тисяч роялів та фортепіано.

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Росія відшкодовувати нічого не збирається

Зараз головне, щоб наш ворог визнав поразку. Втім експерти прогнозують, що Росія не буде підписувати угоду, яка примусить її відшкодувати Україні збитки. За підрахунками уряду, станом на 16 березня обсяг матеріальних втрат оцінили у 565 мільярдів доларів, однак зараз складно робити підрахунки.

Доки війна не закінчиться, інвентаризацію втраченого майна провести неможливо.

Джерела компенсацій

Українській владі вже зараз слід шукати джерела, з яких можна взяти кошти на післявоєнну відбудову. Серед перспектив:

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валютні резерви Центрального банку Росії. Вони заморожені на закордонних рахунках. Радник Президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що для України вже зарезервовано 300 мільярдів доларів з цих коштів.

з цих коштів. гроші та майно за межами країни-агресорки, які належать російським компаніям і громадянам. За підрахунками російських експертів, за кордон виведено не менше трильйона доларів. Ці статки і мають бути метою України.

В середині березня казначейство та Міністерство юстиції США повідомили про перемовини з представниками Австралії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Великої Британії та Європейської комісії стосовно створення спеціальної робочої групи під назвою REPO (скорочення від слів: Russian Elites, Proxies and Oligarchs, що перекладається як "російські еліти, довірені особи та олігархи"). Аналітики збиратимуть інформацію для конкретних дій проти росіян.

Йдеться про санкції та заморожування активів. За минулі кілька тижнів вже арештовано яхти російських олігархів та можновладців вартістю в сотні мільйонів доларів. На часі опрацювати механізм для конфіскації цього майна. Україна ж має заявити про свої права на це багатство.

Репарації з майна, що належить країні

А ось виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів у коментарі "Сьогодні", що репарації можуть бути лише з майна, яке, безпосередньо, належить не приватним особам, а країні.

Використати заморожені активи Росії можна буде лише за рішенням суду. Йдеться про майно та кошти Центробанку країни-агресорки. Для цього, по-перше, має закінчитись війна. Далі обрахуватись сума збитків. Європейські країни мають погодитись з цією цифрою. Це перший етап, — сказав Олег Пендзин.

Другий етап – правовий механізм здійснення виплат. Його мають допомогти напрацювати провідні міжнародні експертні установи. Загалом процес стягнення репарацій надзвичайно довгий. Він може тривати десятиріччя. Наразі більш дієвий проєкт для післявоєнної відбудови України — це "План Маршалла". Європейці вже створили спеціальний фонд, де під це будуть накопичуватись кошти, — додав експерт.

"План Маршалла"

По суті, "План Маршалла" вже починає формуватись. Зокрема, у ЄС заявили про створення Трастового фонду солідарності з Україною. А прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас пропонує свій варіант репарацій від Росії на відновлення зруйнованої інфраструктури України.

"Одним із рішень може бути ескроу-рахунок, куди ми платитимемо гроші за нафту і газ, але він також може бути використаний для репарацій Україні. Ми повинні почати думати про це, дивлячись на руйнування", — сказала вона.

Тобто Каллас пропонує направити на репарації кошти з поточного рахунку, які європейські країни сплачуватимуть Росії за газ і нафту.

Компенсацію доведеться стягувати в судах

У коментарі "Сьогодні" економіст Анатолій Амелін сказав: те, що зможемо отримати від партнерів на відновлення, – це будуть витрати на інфраструктуру, решта нам доведеться стягувати в судах.

"Якщо об'єктивно оцінювати те, що зможемо отримати від партнерів на відновлення, – це будуть витрати на інфраструктуру – близько 100-150 млрд дол. Інші суми збитків потрібно стягувати з Росії в судах, заарештовуючи та забираючи активи як самої країни, так і людей, пов'язаних з владою", — сказав експерт.

Масштаби економічних збитків України щодня збільшуються. Скільки це коштуватиме ворогу, підрахувати складно. Втім, без сумніву, Росія заплатить за все, до останньої копійки!

Чим далі, тим більша сума компенсації

Як заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, заморожені на Заході кошти Центрального банку Росії вже зарезервовані для України. Йдеться про більш ніж 300 мільярдів доларів.

"Позитивні зрушення полягають у тому, що зарезервовано для України ті кошти, які були заморожені від ЦБ РФ, від країни агресора. Це більш як 300 млрд дол. Туди будуть продовжувати надходити кошти від власності, яка буде реалізовуватися за межами Росії і теж підпадає під санкції..." — розповів Олег Устенко.

Тобто за його словами, ці резерви продовжуватимуть наповнювати ресурсами.