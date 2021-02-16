Запаси вугілля перед зимою були рекордними, – Тарасюк

Але 2,6 млн тонн вугілля вичерпалися наприкінці 2020 року – обсяги виробництва на АЕС виявилися історично мінімальними

Теплові електростанції (ТЕС) пішли в опалювальний сезон з рекордними запасами вугілля на рівні 2,6 млн тонн, але вони були спрацьовані у IV кварталі 2020 р. через підвищене навантаження на теплові електростанції в умовах тривалих ремонтів на атомних енергоблоках. Про це повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв'ю виданню "Ліга.Бізнес", пише "Politeka".

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"Обсяги виробництва на АЕС виявилися історично мінімальними і недолік в системі покривався за рахунок вугільних ТЕС. Все це призвело до того, що наші рекордні 2,6 млн тонн вугілля, накопичені перед опалювальним сезоном, вичерпалися протягом листопада-грудня", – повідомив глава НКРЕКП.

Він зазначив, що подібні події є скоріше винятком з правил, оскільки завжди атомні енергоблоки в Україні в опалювальний сезон працюють підвищеним складом обладнання.

"Ніякої катастрофи не сталося. Не думаю, що це саботаж. Сподіваюся, технічна помилка", – додав Тарасюк.

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Нагадаємо, у середині січня 2021 року НЕК "Укренерго" попередило про ризик відключення споживачів через низькі запаси вугілля на державних ТЕС. Дефіцит вугілля виник через зрив ремонтної кампанії на атомних електростанціях.

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Оскільки АЕС не були готові нести навантаження восени 2020 року, потреби енергосистеми покривали вугільні ТЕС, які спрацювали накопичені перед опалювальним сезоном рекордні запаси вугілля.

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