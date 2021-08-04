Запаси вугілля на ТЕС вперше з літа почали зростати

Найбільше вугілля за минулу добу було поставлено на Бурштинську, Запорізьку та Луганську ТЕС

/ Фото: Анастасія Лесик, Сьогодні

Вперше із початку літа на українські ТЕС за добу було поставлено більше вугілля, ніж вони спалили. Про це свідчать дані Міністерства енергетики на 4 серпня, повідомляє "Главком".

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На всі ТЕС 3 серпня сумарно надійшло 63100 тонн вугілля, водночас станції за цю добу використали 62700 тонн.

Найбільше вугілля за минулу добу було поставлено на Бурштинську, Запорізьку та Луганську ТЕС (всі три – ДТЕК Енерго). У компанії ДТЕК повідомили, що запаси вугілля поповнюються у щоденному режимі, і ресурсу на поточний момент досить для безперебійної роботи енергосистеми. Також компанія розглядає можливості імпорту додаткових обсягів вугілля.

Поставки вугілля на державні ТЕС "Центренерго" як і раніше не покривають поточне споживання. Так, на державні ТЕС за добу надійшло 9300 тонн, а використано – 16300 тонн (майже у 2 рази більше).

Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля на місяць впали до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилася через брак вугілля і газу.

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Ціни на електроенергію протягом останніх 4 місяців штучно перебували на рівні, нижче собівартості виробництва, що позбавило реальних виробників коштів на закупівлю палива і проведення ремонтів.