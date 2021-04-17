Заступник голови САП повторно порушив закон, скасувавши закриття справи "Роттердам+", – адвокат

Це політичний крок, який не має нічого спільного з процесуальним правом, вважає юристка

Рішення заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Максима Грищука, яким він скасував закриття справи "Роттердам+", суперечить закону. Про це повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль, пише "Obozrevatel". За її словами, це друге подібне рішення Гришука, і воно є прямим перевищенням повноважень.

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"Згідно з КПК України, скасування постанов прокурорів САП може бути здійснено генеральним прокурором; особою, яка виконує його обов'язки, або керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як ми розуміємо, в цьому списку не ваказано заступника керівника САП, яким є Максим Грищук. Відповідно, скасуванням постанови прокурора Віталія Пономаренка, перший заступник явно грубо вийшов за рамки своїх повноважень", – зазначила юристка.

Вона також додала, що прокурор тричі закрив справу і Вищий антикорупційний суд вставав на його сторону.

"Поновлення справи – це політичний крок, який не має нічого спільного з процесуальним правом", – резюмувала вона.

Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу "Роттердам+". Вперше це сталося 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

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Під час розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обгрунтованість.

Однак восени 2020 року, за позовом Нікопольського заводу феросплавів, справу було на час поновлено. Через кілька місяців її повторно закрили, оскільки жодних ознак порушення закону так і не встановили.

Після цього Вищий антикорупційний суд ще тричі підтвердив законність і обгрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

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