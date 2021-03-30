Заступник голови КСУ задекларував церкву, особняк у 500 метрів і 3 млн грн зарплати

У Сергія Головатого у Києві дві квартири і пів будинку в Черкаській області

Заступник розжалуваного глави Конституційного Суду Олександра Тупицького – Сергій Головатий – оприлюднив декларацію про доходи за 2020 рік, в якій вказав, що володіє церквою, величезним особняком, квартирами і 5 земельними ділянками.

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Про це свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В Оленівці Фастівського району (за 40 хвилин їзди від Києва) у Головатого є житловий будинок площею 464 кв. м і чотири земельні ділянки загальною площею в 60 соток. У Києві у судді дві квартири – 142 і 96,6 кв. м.

У місті Сміла Черкаської області він задекларував 50% власності на житловий будинок. Йому там належить трохи більше як 80 "квадратів". А в смт Вільшана Звенигородського (раніше – Городищенського) району Черкаської області Головатий володіє храмом Української православної церкви Київського патріархату (201 кв. м) і орендує земельну ділянку в 15 соток.

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Заступник голови КСУ задекларував майже 3,1 млн грн зарплати за основним місцем роботи, 177 тис. грн пенсії, 37 тис. гонорару як член-кореспондента Національної академії правових наук.

У Головатого нема автомобілів, проте в банку лежить 9 тис. євро, 700 тис. грн і 735 доларів. Окрім того, він тримає готівкою 25 тис. грн, 15 тис. євро і 10 тис. доларів.

Нагадаємо, що в декларації Головатого за 2019 рік НАЗК виявила 3,6 млн грн недостовірних відомостей.

Сайт "Сьогодні" писав, що 2020 року середній розмір зарплати судді Конституційного Суду становив 254 тисячі грн на місяць, що дорівнювало 51 мінімальній або 21 середній зарплаті.

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