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Помітили брак? Яку українську монету можна продати за 860 тисяч гривень

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
30 жовтня, 10:00
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Ще одну монету продають трохи дешевше – кажуть, що має магічні властивості.
Українцям пропонують унікальні монети
Українцям пропонують унікальні монети / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям на одному з онлайн-аукціонів продають українські монети, які є у скарбничці кожного українця. Але незначний брак підняв їхні ціни до неможливого.

Що пропонують українцям?

Монету номіналом 5 гривень продають за 860 тисяч гривень. Це звичайна монета, як і ті, що щодня використовують українці. Але на ній є особливість – на звороті розташоване зображення Богдана Хмельницького догори ногами.

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/ Фото: скріншот

А 10 копійок 2008 року пропонують українцям за 260 тисяч гривень. Автор пише, що це ексклюзивна монета. На ній відрізняються метали і на рідному металі теж є штамп герба і напис.

/ Фото: скріншот

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Також 10 копійок 2008 року можна придбати на аукціоні за 220 тисяч гривень. На монеті заводський шлюб та множинні дефекти. Судячи з фото, там деякі елементи втиснуті.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Продавець монети номіналом у 1 гривню пише, що вона наділена містичною силою. На монеті 2006 року, на куполі храму, за його словами, видно танцюючого Шиву – брак плавки. Але, її вже прозвали "Танцюючим Шивою".

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/ Фото: скріншот

Пам'ятні монети в Україні

До Дня Незалежності України Національний банк запустив в обіг чотири пам'ятні монети – не лише з нейзильберу номіналом 5 гривень, які з'явилися з 10 серпня, але і з золота і срібла. Монети із серії "Відродження української державності" випущені 17 серпня.

В обіг ввели такі пам'ятні монети:

  • номіналом 1 гривня зі срібла, тираж – 15 000 штук;
  • номіналом 10 гривень зі срібла, тираж – 3000 штук;
  • номіналом 50 гривень зі срібла, тираж – 500 штук;
  • номіналом 250 гривень із золота, тираж – до 400 штук.

Як ми писали раніше, накрикінці липня в обіг випущена пам'ятна монета з конем. Також нещодавно в НБУ нагадали, що робити з дрібними монетами, які вже вилучені з обігу.

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