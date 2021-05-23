Закриття справи "Роттердам+" повернуло справедливість по відношенню до шахтарів – лідер профспілки

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратуричетвертий раз закрити надуману справу "Роттердам +" означає відновлення справедливості і поваги держави до вугільної галузі.

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Про це заявив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Прокуратура начебто поставила крапку у цьому питання. Сподіваюсь, що справедливість таки взяла верх", - прокоментував лідер профспілки рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Він наголосив, що завдяки прозорій європейській формулі "Роттердам+" державна вугільна галузь ледь не вперше в часів незалежності отримала кошти на розвиток.

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"Роттердам+" дозволив вирівняти ціни на українське вугілля і держшахти отримали додатково 10 млрд грн: не було боргів по зарплатах, було чим платити за електроенергію і за який кошт закладати нові лави", - зазначив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, шахтарі добре пам'ятають, що якби 2016 тодішня НКРЕКП не ввела формулу, криза у вугільній галузі могла початися раніше

"Бо до впровадження формули державні шахти відвантажували вугілля менше ніж по 800 гривень за тонну, в той час, як з Росії вугілля везли мінімум по 2500 грн", – зазначив Волинець.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

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На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам +" тривало більше 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.