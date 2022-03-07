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Закрити труби та відібрати гроші! Як Захід може допомогти Україні у боротьбі з РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 16:59
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На російську економіку можуть обрушити найсерйозніші санкції
Ембарго на нафту та нафтопродукти: Україна просить світ посилити санції проти РФ
Ембарго на нафту та нафтопродукти: Україна просить світ посилити санції проти РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Хоча над Росією вже нависла загроза злиднів та безробіття через вторгнення в Україну, президент Володимир Зеленський закликає західних партнерів запровадити ще жорсткіший пакет санкцій проти РФ.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні у понеділок, 7 березня.

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Як заявив президент, нові санкції необхідні, якщо РФ не відмовиться від подальшого вторгнення в Україну.

"Якщо вторгнення продовжуватиметься, і Росія не відмовилася від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет, нові санкції, нові санкційні кроки проти війни. Заради миру", – зазначив Зеленський.

Також президент України закликав глав інших держав відмовитися від експорту імпорту нафти та нафтопродуктів із РФ.

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"Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію. Якщо не хочуть дотримуватися цивілізованих правил, то не повинні отримувати і товари, послуги від цивілізації. Нехай війна їх нагодує", – сказав український президент.

За словами Володимира Зеленського, міжнародне співтовариство має діяти більш рішуче стосовно РФ.

Чи готується Захід до ембарго?

Відомо, що у США вже вивчають вплив ембарго на американських споживачів та глобальний ринок.

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Експерти кажуть, що основні гроші, які Кремль може витратити на війну, приходять до Росії саме від продажу нафти. Тому цей фінансовий потік спробують перекрити.

"У січні податок на видобуток корисних копалин приніс до російського бюджету 717 млрд рублів, близько 8 млрд доларів за актуальним на той момент курсом. Зрозуміло, що вартість нафти зростає на тлі можливих обмежень з боку США та ЄС, які зараз намагаються прорахувати можливий негативний ефект і для національних економік , – пояснює "Сегодня" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Тим не менш, можливі санкції будуть направлені саме на скорочення можливості експортувати сировину в колишніх обсягах.

Раніше ми писали, що у Росії можливі заборона обміну валют та заморозка депозитів. Про те, що росіяни втратять через шаленство Путіна, читайте тут.

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