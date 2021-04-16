Русский
$ 27,96
33,46
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Законопроєкт про екоінспекцію ставить під загрозу виживання промислових компаній, – експерт

16 квітня, 16:33

Ірина Ненько Ірина Ненько

Проєкт закону збільшує можливість планових перевірок у 2 рази, штрафи – в тисячі разів, каже Олександр Каленков

Законопроєкт про екоконтроль №3091 наділяє екоінспекцію надмірними повноваженнями, що може призвести до зростання корупції в галузі та посилення тиску на бізнес. Про це в коментарі "Сьогодні" розповів президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, пише "Politeka".

Реклама

"Новий законопроєкт збільшує можливість планових перевірок у 2 рази, штрафи – у тисячі разів. Вони будуть становити від 2 до 5,5 млн грн за один раз. Для середніх і дрібних підприємств це фактично питання виживання. Зрозуміло, що в сотні разів збільшиться і розмір хабарів",- розповів Каленков.

За його словами, згідно із законопроєктом, екоінспекція зможе проводити позапланові перевірки за надуманими приводами та з ініціативи будь-якої особи, без належного обґрунтування. При цьому ніякої відповідальності за це для інспекторів законопроєктом не передбачено.

"Тобто будь-який конкурент може наслати такі перевірки на підприємство-конкурент і водночас не нести ніякої відповідальності", – підкреслив Каленков.

Крім того, він звернув увагу, що законопроєктом передбачається безліч спірних норм. Зокрема, норма, за якою інспектори зможуть приходити на підприємство без присутності керівника, в будь-який час дня і ночі, зокрема у святкові дні. Якщо їх не пускають – можуть виписати мільйонний штраф, якщо допустять на підприємство – вони зможуть переривати його нормальну роботу, опечатувати різні частини виробничого процесу і зупиняти саме підприємство без рішення суду. На думку Каленкова, такі норми відкривають широкі можливості як для корупції з боку чиновників, так і для недобросовісної конкурентної боротьби.

В тренді
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продукти
Реклама

Крім того, ще одним недоліком законопроєкту експерт вважає виведення екологічного контролю за рамки базового закону про перевірки.

"Те, що нову службу державного екологічного контролю виводять з-під впливу цього закону, створює можливості для зловживань чиновників і створення корупційних схем", – підкреслив Каленков.

Раніше президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєкті про екологічний контроль (№3091), можуть призвести до зупинки промисловості.

У свою чергу гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт вважає, що прийняття законопроєкту про екологічний контроль може призвести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

экология викиди законопроекти Укрметалургпром каленков екоінспекція
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Держмитслужба України успішно стартувала у 2021 році, виконавши у січні-березні план надходжень на 108%
Держмитслужба України успішно стартувала у 2021 році, виконавши у січні-березні план надходжень на 108%Економіка
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаун
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаунЕкономіка
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?Авто
Соняшникова олія по 60 гривень і
Соняшникова олія по 60 гривень і "золоті" яйця: в Україні злетіли ціни на основні продуктиЕкономіка
ДТЕК завершив монтаж і почав пусконалагоджувальні роботи на першій в Україні промисловій системі накопичення енергії
ДТЕК завершив монтаж і почав пусконалагоджувальні роботи на першій в Україні промисловій системі накопичення енергіїЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти