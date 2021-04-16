Законопроєкт про екоінспекцію ставить під загрозу виживання промислових компаній, – експерт

Законопроєкт про екоконтроль №3091 наділяє екоінспекцію надмірними повноваженнями, що може призвести до зростання корупції в галузі та посилення тиску на бізнес. Про це в коментарі "Сьогодні" розповів президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, пише "Politeka".

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"Новий законопроєкт збільшує можливість планових перевірок у 2 рази, штрафи – у тисячі разів. Вони будуть становити від 2 до 5,5 млн грн за один раз. Для середніх і дрібних підприємств це фактично питання виживання. Зрозуміло, що в сотні разів збільшиться і розмір хабарів",- розповів Каленков.

За його словами, згідно із законопроєктом, екоінспекція зможе проводити позапланові перевірки за надуманими приводами та з ініціативи будь-якої особи, без належного обґрунтування. При цьому ніякої відповідальності за це для інспекторів законопроєктом не передбачено.

"Тобто будь-який конкурент може наслати такі перевірки на підприємство-конкурент і водночас не нести ніякої відповідальності", – підкреслив Каленков.

Крім того, він звернув увагу, що законопроєктом передбачається безліч спірних норм. Зокрема, норма, за якою інспектори зможуть приходити на підприємство без присутності керівника, в будь-який час дня і ночі, зокрема у святкові дні. Якщо їх не пускають – можуть виписати мільйонний штраф, якщо допустять на підприємство – вони зможуть переривати його нормальну роботу, опечатувати різні частини виробничого процесу і зупиняти саме підприємство без рішення суду. На думку Каленкова, такі норми відкривають широкі можливості як для корупції з боку чиновників, так і для недобросовісної конкурентної боротьби.

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Крім того, ще одним недоліком законопроєкту експерт вважає виведення екологічного контролю за рамки базового закону про перевірки.

"Те, що нову службу державного екологічного контролю виводять з-під впливу цього закону, створює можливості для зловживань чиновників і створення корупційних схем", – підкреслив Каленков.

Раніше президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєкті про екологічний контроль (№3091), можуть призвести до зупинки промисловості.

У свою чергу гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт вважає, що прийняття законопроєкту про екологічний контроль може призвести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.

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