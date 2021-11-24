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Забрати майже задарма: що купити в Чорну п'ятницю зі знижкою понад 70%

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
24 листопада, 11:55
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Разом з експертами розповідаємо, як вигідно здійснити покупки в Чорну п'ятницю та не потрапити на інтернет-шахраїв
Розповідаємо, що купити у Чорну п'ятницю зі знижкою понад 70%
Розповідаємо, що купити у Чорну п'ятницю зі знижкою понад 70% / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже скоро на українців чекає так звана Чорна п'ятниця. 26 листопада більшість магазинів та інші майданчики у сфері послуг нададуть відвідувачам величезні знижки на весь асортимент.

Фахівці маркетплейсу Prom.ua розповіли "Сьогодні", як вигідно купувати у сезон розпродажів та які знижки чекати.

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Що купувати?

Однозначно, літній одяг. Знижки на нього можуть бути до 70% і більше. Можна знайти джинси, сукні, спідниці та кілька футболок для наступного сезону. Такі ціни пов'язані з тим, що у Чорну п'ятницю продавці розпродують несезонний товар, що залишився на складі.

Також вигідно купувати теплий верхній одяг та взуття з минулих колекцій. На них продавці встановлюють знижки у розмірі 25-40%.

Техніку та автотовари можна купити зі знижкою до 40%. Також дуже вигідно в цей період купувати і новорічні товари, декор та подарунки для дітей: штучні ялинки, новорічне освітлення, іграшки та прикраси. Знижка може бути до 20-30%.

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Як правильно підготуватися до Чорної п'ятниці?

Створіть список покупок

За 3-4 дні до старту розпродажу вирішіть, що ви хочете купити. Складіть список та вирушайте на пошуки в інтернет. Додайте товари до вибраного або зберігайте посилання в закладки. Так, у день розпродажу ви зможете зберегти час, перейшовши відразу за посиланнями та уникнути імпульсивних покупок.

Якщо хочете купити одяг та взуття – заздалегідь визначтеся з потрібними розмірами. Поміряйте свої параметри та довжину своєї стопи: це можна зробити за допомогою ручки та листка, обвівши ногу і потім завмерши її довжину.

Зверніть увагу на ціну товару, зробіть скрін або запишіть її. У день старту розпродажу порівняйте ціну на вашому скрині з ціною на сайті. Так ви зрозумієте, чи дійсно знижка вигідна.

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Ознайомтеся з умовами обміну та повернення товару

Перед тим, як додати товар до кошика, обов'язково зверніть увагу на умови обміну та повернення товару. Якщо товар вам не підійшов, ви маєте право повернути його протягом 14 днів.

Але бувають винятки. Пам'ятайте про товари, які не підлягають поверненню: ліки, предмети особистої гігієни, м'які дитячі іграшки, косметика та парфумерія, спідня білизна, продукти та напої.

Виділіть бюджет та встановіть ліміт на банківській карті

Важливо визначитися із сумою, яку ви готові витратити на покупки до Чорної п'ятниці. Виділяйте із запасом, розраховуючи на 1-2 незаплановані покупки. Після цього встановіть на своїй банківській карті ліміт на онлайн-оплати. Так ви зможете вчасно зупинитися та не вибитися із запланованого бюджету.

Підпишіться на оновлення, додайте товари до обраного

Іноді магазини починають розпродаж за кілька днів до Чорної п'ятниці. Щоб встигнути купити вибраний вами товар, увімкніть повідомлення та підпишіться на розсилку про старт знижок.

Також стежте за умовами. Часто в мобільному додатку розпродаж може початися раніше офіційної дати старту або знижка при покупці через програму може бути більше.

Як убезпечити себе під час покупок у Чорну п'ятницю?

На початку розпродажів чекають не лише покупці, а й шахраї. У гонитві за знижками багато хто нехтує правилами онлайн-безпеки, щоб якнайшвидше урвати бажану річ за вигідною ціною.

Щоб не стати жертвою аферистів, важливо пам'ятати про базові принципи онлайн-шопінгу.

"Насамперед потрібно раціонально оцінити вартість товару. Занадто низька ціна говорить про спробу "впарити" підробку або товар із дефектом. Так, наприклад, якщо на дорогий смартфон діє знижка 40-50%, це привід перевірити продавця", – розповідає керівник відділу маркетингу гіперпростору оголошень IZI.ua Богдан Бородін.

Також не слід купувати товари в інтернет-магазинах, які потребують обов'язкової передплати та не надають послугу кур'єрської доставки або самовивезення.

Щоб не ризикувати, замовляйте доставку післяплатою, а якщо купуєте на маркетплейсах, скористайтеся опцією безпечної оплати.

Розпізнати шахрая допоможе його поведінка. Зловмисник поспішатиме покупця із замовленням та оплатою товару. Під різними приводами намагатиметься перевести клієнта за межі інтернет-магазину або сайту оголошень, де не діє система захисту майданчика, наприклад, до месенджера.

Не піддавайтеся, головна мета – перешкодити користувачеві оцінити деталі угоди або отруїти посилання на фішингу.

Щоб максимально убезпечити себе від можливих втрат, не полінуйтеся завести окрему картку для онлайн-покупок і встановіть ліміт витрат.

Раніше ми писали, що українці стали більше купувати в інтернеті та склали список найпопулярніших покупок онлайн.

"Сьогодні" також розповідали, що до нового року орендодавці збільшили кількість об'єктів під здачу

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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