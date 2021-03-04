Завдяки чому зростають зарплати лікарів і вчителів в Україні: пояснення Мінфіну

Оклади підвищилися у всіх бюджетників, але у цих категорій – більше

Зарплати вчителів і медиків в 2021 році, як заявлялося, зросли на 20%. Але на ті самі 20% зросла і мінімальна зарплата – з 5 до 6 тис. грн. Тобто підвищення стосувалося всіх бюджетників, але насправді у медиків і педагогів зарплати зросли значніше. В цілому воно становить 30% та 25,5% відповідно.

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Завдяки чому це відбулося, розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні":

"Вся тарифна сітка розраховується від мінімальної зарплати. Її зростання приводить до підвищення виплат за першим тарифним розрядом і в процентному співвідношенні – за іншими. Отже, підвищуються зарплати у всій системі. При цьому в медиків і педагогів більш високий темп зростання – завдяки доплатам. Медикам, наприклад, передбачені доплати у зв'язку з COVID-19. У них приріст – близько 30%. А в педагогів зарплати в поточному році виростуть в середньому на 25,5%. У цьому році освітня субвенція збільшилася на 19 млрд гривень. Отже, збільшилися доходи близько 400 тисяч вчителів", – сказав Марченко.

Читайте повний текст 2-ї частини інтерв'ю з Сергієм Марченком – Як будуть рости зарплати, чи можна в 2021-му отримати дешевий кредит, кого змусять повернути субсидії.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні знизилася на початку 2021 року до 12 337 грн. Падіння порівняно з груднем становило 13%. Причиною традиційно стали сезонні чинники: у грудні на показник впливають виплати річних премій, "13-ї зарплати" тощо.

Про те, в яких областях нині платять найбільше, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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