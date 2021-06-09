За продаж квартир хочуть брати податки. Кого можуть змусити платити?

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Кабінет міністрів запропонував обкласти податком на додану вартість квартири в новобудовах – 20%.
Відповідний законопроєкт з'явився на сайті парламенту.
Кабмін запропонував без ПДВ продавати тільки ті квартири, які:
- будуються за бюджетні гроші;
- за програмами доступного житла.
Нові податки на продаж квартир передбачені законопроектом "Про внесення змін до Податкового кодексу для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".
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Для тих, хто продаватиме житло, хочуть ввести оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу. Це може стосуватися продажів, здійснених протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.
Так, експерти відзначають, що з початку цього року квартири у великих містах істотно подорожчали. І не на кілька відсотків, а в середньому – на 10. Поки невідомо, як зміняться ціни на житло до кінця 2021 року, проте, з упевненістю можна сказати, що зростання цін продовжиться.
Нагадаємо, раніше в Держстаті підрахували, що квартири в Україні за рік подорожчали в середньому на 11,6%. Аналітики впевнені, що головна причина зростання цін – інфляція, яка за підсумками квітня склала 8,4%.
До речі, після введення нових податків українцям доведеться знову перемикати свою увагу на малогабаритні квартири: