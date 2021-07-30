За підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ в результаті заплатять прості громадяни, – Ляпіна

"Укрзалізниця" має запровадити прозоре тарифоутворення на перевезення, а не постійно необгрунтовано підвищувати тарифи. Про це заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна, коментуючи наміри УЗ підвищити тарифи на вантажні перевезення, повідомляє "Оbozrevatel".

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"На сьогодні тарифоутворення непрозоре. Ніхто не розуміє, за що власне вони платять – за колію чи за вагони. Вагони лібералізовані, вагонна складова взагалі йде окремо. Тоді за що? За диспетчерізацію і за колію? Чи не забагато, бо ж вагони вже на ринкових умовах? І навіщо тоді підвищувати, що там змінилося?" - сказала Ляпіна.

Вона зазначила, "Укрзалізниця" традиційно компенсує збитки від пасажирських перевезень прибутками від вантажних за рахунок перехресного субсидіювання, постійно піднімаючи тарифи для бізнесу. Проте наголосила: врешті-решт за це все одно сплачують звичайні громадяни.

"Залізниця традиційно намагається це все компенсувати за рахунок підвищення тарифу для вантажоперевізників. Що несправедливо по відношенню до економіки в цілому і до суспільства. Бо ж все одно ляже вантажем на того ж самого громадянина, тільки з іншого боку. Будматеріали дорожче стануть, щось ще подорожчає, чим він користується. Тобто все одно в кінці споживач за все це заплатить. Тому вантажоперевізники весь час наголошують, що має бути прозоре тарифоутворення. Чітко зрозуміло, який це тариф, що він включає і як це обраховується", – пояснила Ляпіна.

Як відомо, Мінінфраструктури виступило із пропозицією у два етапи підвищити тарифи на перевезення вантажів УЗ: на 8% з 01.09.2021 року та на 20,4% з 01.01.2022. Загалом зростання вартості перевезень складе понад 30%.

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У свою чергу Федерація роботодавців ПЕК заявила, що підвищення тарифів на вантажні перевезення без попереднього проведення системних реформ АТ "Укрзалізниця" призведе до погіршення стану інших галузей економіки, втрат бюджетом мільярдів гривень та звільнення десятків тисяч працівників.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення, Мінінфраструктури повинно провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.