За пів року киянам встановили понад 20 тисяч розумних лічильників

Прилади безкоштовно замінюються у тих житлових будинках, де вони застарілі та мають низьку точність обліку спожитої електрики

/ Фото: rv.gov.ua

За підсумками шести місяців ДТЕК Київські електромережі встановив 23 тисячі розумних лічильників жителям Києва. Розумні лічильники допомагають споживачам економити на електроенергії за рахунок нічного тарифу, який у два рази нижче денного. Про це розповіли у ДТЕК Київські електромережі, пише "Главком".

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У компанії заявили, що загалом у 2021 році планується встановити 51 тисячу розумних лічильників. До кінця року загальна кількість клієнтів, яким ДТЕК Київські електромережі поставив розумні лічильники, складе 217 тисяч. Установка такого лічильника не передбачає додаткових витрат із боку споживача.

Збільшення інвестиційної програми завдяки переходу на стимулюючий інвестиції RAB-тариф допомогло значно збільшити обсяги установки розумних лічильників, які допомагають клієнтам заощаджувати. До кінця 2021 року 18% клієнтів компанії будуть користуватися розумними лічильниками, а вже через 9 років усі 100% клієнтів без додаткових доплат отримають нові розумні прилади обліку.

Відзначається також, що заміна лічильників відбувається у житлових будинках із морально застарілими лічильниками і низькою точністю обліку.

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Крім можливості значно скоротити витрати на електрику при активному використанні нічного тарифу, розумні лічильники автоматично передають дані про спожиту електроенергію. Тим, хто ними користується, не потрібно додатково повідомляти оператору системи розподілу показники лічильника через онлайн-сервіси або колл-центр.

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Нагадаємо, у 2020 році НКРЕКП затвердила нову модель формування тарифу для операторів систем розподілу – RAB-тариф, мета якого стимулювати інвестиції в розвиток електромереж.