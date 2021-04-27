По пенсію – до суду: чи доб’ються чорнобильці-ліквідатори пенсій у 16 тисяч?

У Верховній Раді обіцяють, що пенсії зростуть у 39 тисяч ліквідаторів, а при вдалому розкладі – то у 53-х

Ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, зараз їх в Україні 180 тисяч, доводиться роками вимагати обіцяних державою грошей. Вони змушені влаштовувати акції протесту та дійшли і до Європейського суду з прав людини. А тепер рішення на користь ліквідаторів ухвалив Конституційний суд – визнав незаконним зменшення їхніх мінімальних пенсій.

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До 2015 року виплати були прив’язані до прожиткового мінімуму. А потім цю норму скасували і пенсії зменшилися вп’ятеро, кажуть в "Союзі Чорнобиль". Тож ліквідатори вимагають від депутатів нового закону, аби повернути виплати. В парламенті обіцяють: ліквідатори, які мають інвалідність, матимуть до 16 тисяч гривень – залежно від групи. Голосувати за це планують цього тижня.

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Віце-президент громадської організації "Союз Чорнобиль Україна" Володимир Яценко каже:

"Є ліквідатори , які отримують і 10 тисяч, і 8 тисяч, але є такі, які отримують 2-3 тисячі. Зрозуміло, що для тих людей, які втратили здоров’я, потребують лікування, спеціального харчування, цих грошей вкрай недостатньо".

За його словами, за багато років ліквідатори настраждалися від такого неконституційного ставлення до своїх прав.

Голова комітету Верховної ради з питань соцполітики Галина Третьякова пояснює:

"Пенсія зросте у 39 тисяч осіб, а у разі, якщо Верховна Рада погодиться з рішенням комітету і ми інкорпоруємо рішення Конституційного суду, підвищення буде стосуватися 53 тисяч осіб. Я хочу сказати, що подвиг ліквідаторів не забутий".

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Нагадаємо, пенсію у 500 доларів чорнобильцям влада обіцяла ще 2011 року, коли долар коштував по 8 грн.

А 2020 року уряд вирішив накинути ліквідаторам аварії на ЧАЕС по 190-240 гривень і все одно виходило менше від обіцяного 10 років раніше.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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