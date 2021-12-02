За каву доведеться платити більше: ціна зросла до рекордного показника

Ціни на каву досягли десятирічного максимуму

Ціни на каву сягнули 10-річного максимуму / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на каву зросли до найвищого за 10 років рівня і можуть продовжити йти вгору до 2023 року.

Про це повідомляє CNBC.

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Грудневі ф’ючерси на каву 29 листопада на торгах сягнули 2,46 долара за фунт (1,06 дол/кг). Згодом котирування дещо впали, проте залишаються на найвищих рівнях з 2011 року, коли ціни перетнули 3 долара за фунт.

Еталонна ціна зерна, за даними Міжнародної асоціації кави, сягає 2,07 долара за фунт, що на 85% більше, ніж роком раніше.

Ріст цін на каву протягом 10 років / Фото: скріншот

Причини підвищення цін

Оле Хансен, голова відділу товарної стратегії Saxo Bank зазначив, що за останні 12 місяців у світі трапилося надто багато подій, це подібно шторму, що й дало імпульс до зростання цін на "улюблені какао-боби".

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Експерт зазначив, що першопричиною цього стала аномально холодна погода та заморозки у Бразилії. Крім того, що морози уразили окремі плантації, країна пройшла цьогоріч і через посуху, що спричинило нестабільність у врожаї на 2022 рік.

Крім погодних умов, світові проблеми у логістиці дісталися і до цін на каву, адже виробники та обсмажувальники зерен є переважно компаніями з різних країн.

Ринкова невизначеність також пов’язана з країнами-експортерами. До прикладу, Ефіопія перебуває на межі громадянської війни, а у В’єтнамі зростає захворюваність на коронавірус, що може нашкодити виробництву.

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І всі вищезгадані країни є основними експортерами кави у світі.

В Україні дорожчає не лише кава

Для українців підскочили ціни на продукти. Вплинув на подорожчання передсвятковий ажіотаж, а також ціни на енергоносії.

М'ясо дорожчає не лише на ринках, а й у супермаркетах. На його вартість впливає дефіцит кормів та скорочення поголів'я тварин. Подорожчало й сало. У супермаркетах ціни стартують від 185 грн./кг, а на ринках – 134,6 грн.

Бакалія також зросла в ціні, хліб взагалі б'є всі рекорди, виробникам доводиться підвищувати ціни, щоб оплачувати рахунки за енергоносії та ресурси, необхідні для випікання хлібобулочних виробів. У супермаркетах подорожчали також яйця.

Проте на фоні підвищення цін, українцям збільшили і мінімальну заробітну плату.