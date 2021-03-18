За які покупки українцям повернуть 18% витраченого: список

У Податковому кодексі передбачена можливість отримати назад частину сплачених податків. Гроші повернуть на банківську картку. Це називається "податкова знижка", і вона становить 18% від офіційно витраченої суми.

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Список витрат, за які можна отримати таку знижку в Україні, більш скромний, ніж у багатьох інших країнах. Проте майже кожен зможе вибрати хоча б один пункт, який йому підходить, пише сайт "Сьогодні".

На які товари та послуги поширюється податкова знижка:

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Відсотки за іпотечним кредитом .

. Благодійні пожертви, внески на користь неприбуткових організацій.

Внески на користь українських навчальних закладів усіх типів, якщо оплачено власне навчання або навчання близьких родичів.

Оплата лікування самого платника податків або його близьких родичів у медзакладах.

Страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя, внески до недержавних пенсійних фондів або на пенсійний депозит у банку тощо.

або на пенсійний депозит у банку тощо. Оплата допоміжних репродуктивних технологій (частково).

Оплата вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням.

Сума витрат на переобладнання автомобіля для роботи на газу або біопальному.

Оплата витрат на будівництво (придбання) доступного житла.

Для внутрішньо переміщених осіб – сума оренди житла, якщо вони не отримують інших бюджетних виплат для компенсації проживання.

Детальніше про кожний пункт і про те, як саме отримати таку знижку, читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити.

Також ми розповідали, що в Україні планують провести "податкову амністію":

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