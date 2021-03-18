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За які покупки українцям повернуть 18% витраченого: список

18 березня, 09:13

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Податки за деякі види операцій компенсують лише частково

У Податковому кодексі передбачена можливість отримати назад частину сплачених податків. Гроші повернуть на банківську картку. Це називається "податкова знижка", і вона становить 18% від офіційно витраченої суми.

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Список витрат, за які можна отримати таку знижку в Україні, більш скромний, ніж у багатьох інших країнах. Проте майже кожен зможе вибрати хоча б один пункт, який йому підходить, пише сайт "Сьогодні".

На які товари та послуги поширюється податкова знижка:

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  • Відсотки за іпотечним кредитом.
  • Благодійні пожертви, внески на користь неприбуткових організацій.
  • Внески на користь українських навчальних закладів усіх типів, якщо оплачено власне навчання або навчання близьких родичів.
  • Оплата лікування самого платника податків або його близьких родичів у медзакладах.
  • Страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя, внески до недержавних пенсійних фондів або на пенсійний депозит у банку тощо.
  • Оплата допоміжних репродуктивних технологій (частково).
  • Оплата вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням.
  • Сума витрат на переобладнання автомобіля для роботи на газу або біопальному.
  • Оплата витрат на будівництво (придбання) доступного житла.
  • Для внутрішньо переміщених осіб – сума оренди житла, якщо вони не отримують інших бюджетних виплат для компенсації проживання.

Детальніше про кожний пункт і про те, як саме отримати таку знижку, читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити.

Також ми розповідали, що в Україні планують провести "податкову амністію":

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податки компенсації список налоговая скидка

Джерело: Сьогодні

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