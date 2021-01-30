Юрій Кралов: Мобільний додаток MTB-B mobile – багатофункціонал, що дозволяє одночасно працювати з декількома підприємствами

МТБ БАНК розробив та запустив у роботу багатофункціональний мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу. Про це заявив голова правління МТБ БАНКу Юрій Кралов, пише "Лівий берег".

За його словами, ПАТ "МТБ БАНК" ще у 2019-му році почав роботу із розробки та впровадження дистанційних послуг для того, щоб клієнти витрачали менше часу на банківські операції. "Інтернет-банкінг, мобільні додатки дають людям можливість проводити банківські операції без відвідування відділень, що на сьогоднішній день особливо актуально. Це сервіс, який полегшує повсякденну роботу клієнтів банку та економить їх час і гроші", – підкреслив Юрій Кралов.

MTB-B mobile – це можливості від керування платіжними документами до складних мультивалютних операцій

Банкір зазначив, що MTB-B mobile – це можливості від керування платіжними документами до складних мультивалютних операцій тощо. "В одному додатку можна одночасно працювати з декількома підприємствами, консультуватися з нашими менеджерами онлайн, отримувати інформативні push-повідомлення", – сказав Юрій Кралов.

Варто зазначмти, що нові клієнти банку до підключення послуги можуть ознайомитися з функціоналом додатку у деморежимі. "Незабаром додаток MTB-B mobile розширить свій функціонал. Можна буде працювати з валютними документами: купівля, продаж, конвертація, SWIFT-платежі. Відкривати депозити, поповнювати їх тощо. А також працювати з кредитами", – резюмував Юрій Кралов.

Додаток MTB-B mobile вже доступний для завантаження на смартфони у Google Play та App Store.

Влітку 2017 головою Наглядової ради МТБ БАНКу став Ігор Згуров

Довідка. Публічне акціонерне товариство "МТБ БАНК" є правонаступником ВАТ "МАРФІН БАНК", яке створене 5 листопада 1993 року. Влітку 2017 року "МАРФІН БАНК" змінив власників та назву. Відтоді він став ПАТ "МТБ БАНК", а Наглядову раду очолив Ігор Згуров.

МТБ БАНК – один із 23 українських банків, з якими Фонд розвитку підприємництва уклав угоду про співпрацю в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9".

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