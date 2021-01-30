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Юрій Кралов: Мобільний додаток MTB-B mobile – багатофункціонал, що дозволяє одночасно працювати з декількома підприємствами

30 січня, 13:56

Новини компаній

Додаток відкриває можливості від управління платіжними документами до складних мультивалютних операцій

Юрій Кралов: Мобільний додаток MTB-B mobile – багатофункціонал, що дозволяє одночасно працювати з декількома підприємствами

Юрій Кралов: Мобільний додаток MTB-B mobile – багатофункціонал, що дозволяє одночасно працювати з декількома підприємствами

МТБ БАНК розробив та запустив у роботу багатофункціональний мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу. Про це заявив голова правління МТБ БАНКу Юрій Кралов, пише "Лівий берег".

За його словами, ПАТ "МТБ БАНК" ще у 2019-му році почав роботу із розробки та впровадження дистанційних послуг для того, щоб клієнти витрачали менше часу на банківські операції. "Інтернет-банкінг, мобільні додатки дають людям можливість проводити банківські операції без відвідування відділень, що на сьогоднішній день особливо актуально. Це сервіс, який полегшує повсякденну роботу клієнтів банку та економить їх час і гроші", – підкреслив Юрій Кралов.

MTB-B mobile – це можливості від керування платіжними документами до складних мультивалютних операцій

MTB-B mobile – це можливості від керування платіжними документами до складних мультивалютних операцій

Банкір зазначив, що MTB-B mobile – це можливості від керування платіжними документами до складних мультивалютних операцій тощо. "В одному додатку можна одночасно працювати з декількома підприємствами, консультуватися з нашими менеджерами онлайн, отримувати інформативні push-повідомлення", – сказав Юрій Кралов.

Варто зазначмти, що нові клієнти банку до підключення послуги можуть ознайомитися з функціоналом додатку у деморежимі. "Незабаром додаток MTB-B mobile розширить свій функціонал. Можна буде працювати з валютними документами: купівля, продаж, конвертація, SWIFT-платежі. Відкривати депозити, поповнювати їх тощо. А також працювати з кредитами", – резюмував Юрій Кралов.

Додаток MTB-B mobile вже доступний для завантаження на смартфони у Google Play та App Store.

Влітку 2017 головою Наглядової ради МТБ БАНКу став Ігор Згуров

Влітку 2017 головою Наглядової ради МТБ БАНКу став Ігор Згуров

Довідка. Публічне акціонерне товариство "МТБ БАНК" є правонаступником ВАТ "МАРФІН БАНК", яке створене 5 листопада 1993 року. Влітку 2017 року "МАРФІН БАНК" змінив власників та назву. Відтоді він став ПАТ "МТБ БАНК", а Наглядову раду очолив Ігор Згуров.

МТБ БАНК – один із 23 українських банків, з якими Фонд розвитку підприємництва уклав угоду про співпрацю в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9".

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