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Юрик на посаді голови УЗ займається антидержавною діяльністю, – Співак

30 червня 2021 15:53

Ірина Ненько Ірина Ненько

В.о. голови правління, як і увесь склад наглядової ради "Укрзалізниці", мають бути негайно звільнені як неефективні менеджери, вважає експерт

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик загнав компанію у збитки і займається антидержавною діяльністю.

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Про це заявив керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак, інформує "Оbozrevatel".

"За перший квартал – 2 мільярди збитку. Більш того, Іван Юрик – це той персонаж, який підписав кредитний договір із Сбербанком. Це антидержавна діяльність. Він підписав договір, що ми 12% повинні платити у валюті, коли середня ставка 5%. Можу я запідозрити Івана Юрика в домовленостях корупційних? Де ця різниця в 7%? Можу я запідозрити, що це не просто неефективне управління, а що це диверсійна діяльність проти моєї держави?" – сказав Співак.

На його думку, Іван Юрик має бути негайно звільнений, як і весь склад наглядової ради "Укрзалізниці" як неефективні менеджери, згідно із висновками парламентської слідчої комісії, яка займалася розслідуванням порушень у роботі УЗ.

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"Парламентська комісія сказала: наглядова рада УЗ неефективна, тому що там 12 мільярдів збитків за минулий рік, тому що вже в першому кварталі збиток 2 мільярди за один квартал. А чому збитки? Тому що тарифи зростають, бізнес біжить, якість послуг падає", - пояснив Співак.

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Раніше член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв повідомив, що згідно із висновками ТСК, через тотальну корупцію і неефективний менеджмент "Укрзалізниця" втрачає щороку понад 10 млрд грн.

У свою чергу ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що члени наглядової ради УЗ отримують величезні гроші за те, що продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка знаходиться у критичному стані.

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