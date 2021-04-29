YASNO допомагає клієнтам зменшувати вуглецевий слід

"Зелені" продукти та рішення YASNO дозволяють знизити кількість викидів СО2 в атмосферу на 300 тисяч тонн на рік. Екологічний внесок постачальника відзначив журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших", який нагородив лідерів сталого бізнесу в Україні.

Реклама

Екологічний внесок YASNO відзначив журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

До рейтингу ввійшли також UFuture, Київстар, "EPAM Україна", "Данон Україна", "Фармак", "Electrolux Україна" та інші компанії. Їх представники зібралися на Саміті сталого бізнесу, організованому бізнес/медіа бюро Ekonomika+ у партнерстві з Глобальним договором ООН в Україні та Асоціацією лідерів сталого розвитку СУП, аби розповісти про проєкти, що позитивно впливають на суспільство.

Реклама У Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях, де YASNO постачає електроенергію населенню, працюють понад 5 тисяч домашніх сонячних електростанцій

Євген Бушма, директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO, акцентував на тому, що, розвиваючи сталий бізнес, постачальник допомагає українцям раціонально використовувати енергоресурси і підвищувати комфорт завдяки інноваційним рішенням.

За його словами, енергоефективні набори від YASNO дозволяють зменшувати витрати на електроенергію вдома до 50%. До набору входять двозонний лічильник зі встановленням "під ключ", смарт-розетки та LED-лампи. Завдяки "нічному" тарифу користувачі сплачують удвічі менше за електроенергію, спожиту з 23:00 до 07:00. Еконабори встановили понад 50 тисяч українських родин. Вони знижують кількість викидів СО2 в атмосферу на 45 тисяч тонн на рік.

Зарядна станція мережі YASNO E-mobility

Реклама

У Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях, де YASNO постачає електроенергію населенню, працюють понад 5 тисяч домашніх сонячних електростанцій. Їх власники використовують вироблену електроенергію для своїх потреб, а надлишок продають за "зеленим" тарифом. Просьюмери сприяють зменшенню кількості викидів СО2 в атмосферу на 123 тисячі тонн на рік.

За минулий рік електромобілісти зарядилися на станціях мережі YASNO E-mobility на понад 565 тисяч кВт∙год, що еквівалентно скороченню викидів CO2 в атмосферу на 380 тонн.

Директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма