Яценюк про кадрові зміни в енергетиці: спроби продати Україну "Газпрому" закінчаться катастрофою

Україна повинна стати енергетично незалежною. Це ключове питання, на якому повинен бути сконцентрований як новий керівник "Нафтогазу", так і новий міністр енергетики.

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Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Еспресо.TV", передає пресслужба політика.

Арсеній Яценюк наголосив, що в питанні перестановок в міністерстві енергетики його турбує питання енергетичної незалежності країни.

Він нагадав, що на посаді прем’єра "почав хрестовий похід проти Росії", подавши позови проти "Газпрому" у Стокгольмський арбітраж, відмовившись від "газпромівського" газу, Україна разом зі Словаччиною та США запустила реверсний потік газу зі Словаччини.

"Зараз ці перестановки мене турбують тільки з однієї точки зору. А чи не є це грою разом з Росією?" – сказав Арсеній Яценюк.

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"Як тільки вони спробують знову продати Україну російському "Газпрому" – це для них закінчиться катастрофою. Ми не для цього 7 років тому виграли війну проти російського "Газпрому", – підкреслив лідер "Народного фронту".

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Відповідаючи на запитання щодо реакції Великої сімки та Державного департаменту США на зміну голови правління "Нафтогазу", Арсеній Яценюк зауважив, що ця реакція була доволі м’якою.

"Ця м’якість трошки турбує. Можливо, вони не хотіли загострювати ситуацію перед візитом державного секретаря США. А друга причина, – не дай Бог вони подумають махнути рукою на Україну. І тоді Путін буде просто аплодувати. Якщо українська влада буде давати приводи для цього – в Європі і в США знайдуть підстави, чому сказати: "ми вам хотіли допомагати, але ви ж самі не хочете за себе боротися", – сказав лідер "Народного фронту".

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Арсеній Яценюк наголосив, що попри заяви про збитковість "Нафтогазу", за його даними, на рахунках компанії зараз 2 мільярди доларів: "Це більше ніж в уряду України".

"Збитки вони показують по бухгалтерському і фінансовому обліку. У зв’язку з тим, що бюджет не відшкодовував різницю в тарифах, вони повинні були сформувати резерви", – пояснив він.

"Коли я дізнався, що на рахунках "Нафтогазу" 2 мільярди доларів, в мене зразу перша реакція – чи не є це боротьба за те, хто освоїть ці 2 мільярди доларів? Куди вони збираються їх діти?" – підкреслив лідер "Народного фронту".

Ключове питання сьогодні – Україна повинна стати енергетично незалежною. Арсеній Яценюк нагадав, що відповідна стратегія була ухвалена ще його урядом:

"Ми не просто стратегію затвердили. Ми привели "Нафтогаз" до порядку, вивели його з банкрутства, зробили його прибутковою компанією, зробили спеціальний податковий режим для того, щоб було вигідно свердлити і добувати український газ. Але обсяги видобутку газу в державному секторі не ті, які планувалися принаймні мною 5 років тому. І це ключове питання, і зараз на це повинен бути сконцентрований як новий керівник "Нафтогазу", так і новий міністр", – підкреслив Арсеній Яценюк.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення звільнити Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України", а Юрій Вітренко призначений в.о. глави компанії.

Новим міністром енергетики України став віце-президент "Енергоатому" Герман Галущенко.