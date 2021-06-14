Русский
$ 27,04
32,79
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Хабарі в медицині: українці розповіли, кому дістається найбільше "подяк"

14 червня 2021 20:23

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

69,2% українців розуміють, що грошова подяку медикам – хабар, але вважають, що без грошей їх будуть гірше лікувати

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

Більше половини українців вважають, що в медицині досі дають хабарі. При цьому тільки 6,3% вірять в безхабарні походи по лікарях.

Реклама

Про це йдеться в соцопитуванні компанії Gradus.

Серед тих, хто на думку українців, отримують найбільше "подяк" від пацієнтів – лікарі (74,4%), керівництво медустанов (9,9%), молодший медперсонал (7,5%).

Більше половини вважають, що завдяки хабарам їх лікують краще, ніж лікували б безкоштовно, лише 21,6% вважають, що це ніяк не впливає на якість лікування. Крім того, це стосується не тільки медицини, а й інших сфер життя. 62,1% опитаних так вважає, і лише 16,6% не згодні.

Не пропусти!
Левандовські не врятував, Щенсни потрапив в історію – Польща сенсаційно програла Словаччині на Євро

У той же час, 69,2% українців розуміють, що грошова подяка – це хабар. А 17,7% не згодні з цим твердженням.

Реклама

Відзначимо, що компанія опитувала українців різного віку і статі, а також з різних куточків України.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області правоохоронці затримали завідувача відділенням лікарні за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить Пенсфонд
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить ПенсфондЕкономіка
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплатиЕкономіка
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого віку
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого вікуЕкономіка
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скількиЕкономіка
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячамЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти