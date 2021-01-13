Чи зросте середня зарплата українців на початку 20201 року – експерти відповіли

Стримує зростання зарплат у корпоративному секторі високе безробіття і борги по зарплаті

Перший квартал 2021 року очікується складним для українців. Головна причина – січневий локдаун. Сайт "Сьогодні" традиційно публікує консенсус-прогноз основних економічних показників в країні на I квартал 2021 року. Якою буде середня зарплата на кінець кварталу – відповідали опитані сайтом економісти. І розрахунки трьох експертів того, якою буде середня зарплата за березень, близькі.

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Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і віце-президент з питань економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців Віктор Скаршевський вважають, що сума буде близько 13 000 грн.

На їхню думку, головним драйвером зростання стане підвищення з 1 січня на 20% мінімальної зарплати, що спричинить перерахунок окладів за тарифною сіткою в держсекторі.

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Лише глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський дав песимістичний прогноз: не вище 12 450 грн у березні – це трохи більше, аніж у листопаді 2020 року (було 11 987 грн).

"Збільшення середньомісячної зарплати пов'язане насамперед зі зростанням соціальних виплат з боку держави, – пояснив Андрій Забловський. – Стримуючими чинниками зростання зарплат в корпоративному секторі залишається високий рівень безробіття, зростання боргів по зарплаті і невизначена ситуація з розвитком економіки 2021 року".

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Нагадаємо, раніше економісти дали прогноз на скільки зростуть ціни на початку 2021 року.

Більше думок експертів читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям в першому кварталі 2021 року".

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