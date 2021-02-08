Вироблення електроенергії ТЕС ДТЕК перевищило план на 3% і дозволило згладити всі збої в енергосистемі

За минулу добу, 7 лютого, ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" виробили 95 млн кВт·годин, що на 3 млн кВт·годин понад заплановану відпустку, пише "Politeka" з посиланням на компанію.

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"Понад плановий графік на добу по балансуючому ринку теплова генерація ДТЕК за минулу добу отримала команди від НЕК "Укренерго" на навантаження в обсязі 6 865 МВт·годин, тим самим покривши своєю роботою всі збої, які були в енергосистемі України", – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 8 лютого, заявлена потужність працюючих і резервних енергоблоків 5 853 МВт. Працюють в енергосистемі 28 енергоблоків ТЕС ДТЕК із 35 доступних. Найближчим часом планується включити в енергосистему ще 3 енергоблоки.

Згідно з графіком виробництва, 7 енергоблоків (4 – Бурштинської ТЕС, 1 – Луганської ТЕС, 1 – Курахівської ТЕС і 1 – Ладижинської ТЕС) поки не затребувані енергосистемою і сьогодні знаходяться в резерві.

"Ситуація може помінятися, і при виникненні дефіциту в енергосистемі енергетики готові до команд НЕК "Укренерго" на підйом резервних енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

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На аварійних ремонтах знаходиться один енергоблок Бурштинської ТЕС (переведений з поточного ремонту через збільшення обсягу робіт) та енергоблок №8 Придніпровської ТЕС, який не може працювати на вугіллі через відсутність дозволу на викиди.

"При цьому термін "аварійне відключення блоку" не означає втрату потужності блоку і колапс енергосистеми. Зазвичай це вихід в ремонт на короткий час для усунення недоліків у роботі, наприклад, свищі поверхонь нагріву котлоагрегату та інше, які у тому числі виникають через неможливість проведення повноцінних ремонтів", - пояснили в "ДТЕК Енерго".

Раніше повідомлялося, що в грудні-січні ТЕС ДТЕК працювали на 20% вище прогнозного балансу Міністерства енергетики, тому що енергоблоки атомних АЕС не вийшли вчасно з ремонтів і аварійно на них йшли у розпал осінньо-зимового періоду.

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