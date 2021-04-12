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Виконати Нацплан щодо викидів в короткі терміни неможливо через брак фінансування, – Абрамовський

12 квітня, 14:14

Ірина Ненько Ірина Ненько

Уже із 2023 року перші енергоблоки мають бути обладнані очисними спорудами

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вказує про неможливість виконати Національний план щодо скорочення викидів (НПСВ) на ТЕС і ТЕЦ України в короткі терміни через проблему відсутності фінансування відповідних заходів. Про це заявив міністр Роман Абрамовський, пише "Znaj.ua".

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"Екологічні заходи вже певний час мали би виконуватися і повинні бути виконані. Але для того, щоб вони були виконані, крім, грошей ще треба і трудові ресурси, і доступ до технологій. Напевно, час вже частково втрачений. У 2018 році це мало початися те, що стосується НПСВ. Не почалося. Зараз вже 2021 рік", - сказав Абрамовський.

Він додав, що в заплановані терміни Нацплан реалізувати нереально. Вже із 2023 року перші енергоблоки мають бути обладнані очисними спорудами, хоча за даними держкомпанії "Центренерго", тільки на сіркоочистку для одного блоку ТЕС потрібно витратити більше 5 років.

"Я не розумію, як будуть виконуватися вчасно ці заходи, навіть як будівельник не розумію, бо я знаю процес і процедури, які передують навіть будівельним роботам на об’єктах і встановленню нового обладнання", - підкреслив міністр.

Він пояснив, що держава має визначити джерела фінансування заходів НПСВ і вони мають бути чітко зафіксовані.

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"Визначитися треба терміново. Прийняти рішення і фактично почати виконання цих планів", – заявив міністр.

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Нагадаємо, загальну вартість екологічних заходів на теплових енергоблоках в межах НПСВ до кінця 2033 року оцінюють у 4,3 млрд грн. Водночас найвищі обсяги вкладень в екологічну модернізацію ТЕС, що слід здійснити у 2024-2025 рр., в розмірі 544 млн євро і 636 млн євро відповідно.

В Україні до теперішнього часу джерела фінансування НПСВ на ТЕС не визначені. Міністерство енергетики, учасники ринку електроенергії та експерти галузі вказують на необхідність зрушити терміни реалізації Нацплану за викидами.

У компанії "Донбасенерго" зазначають про критичну проблему з виконанням Нацплану з викидів, оскільки навіть за наявності фінансування, щоб його виконати, потрібно 15-20 років, як це було в країнах ЄС.

На думку головного диспетчера НЕК "Укренерго" Віталія Зайченко, Україна у 2024 році буде змушена покривати дефіцит електроенергії за рахунок її імпорту в разі невиконання Національного плану скорочення викидів.

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