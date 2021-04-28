Виплата чиновниками НКРЕКП самим собі премій 200-250 тис. грн неприпустима, – ексгенпрокурор

До 2015 року подібні випадки самопреміювання були неможливі при наявності прокурорського контролю, каже Піскун

Рішення керівництва тарифної комісії НКРЕКП про виплату самим собі премій по 200-250 тис. грн неприпустимо в країні, де не вистачає грошей на виплату зарплати вчителям і лікарям.

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Про це повідомив колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун.

"Як можна в державі створити орган, який нікому не підзвітний? Хочу – премію виписую, хочу – не виписую, хочу – роблю, хочу – не роблю. Слухайте, в якій країні таке можливо? В країні, в якій немає грошей виплатити зарплату вчителям і лікарям?" – заявив Піскун.

Він додав, що раніше подібні випадки самопреміювання були неможливі при наявності прокурорського контролю, однак після 2015 року органи прокуратури були позбавлені цієї функції.

"Коли прибрали елементи захисту публічних прав громадян у прокуратури, після цього сталося в країні нещастя. Це сталося у 2015 році. Ніхто ж не має права їх перевірити. Ось у чому питання", – зазначив ексгенпрокурор.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП затвердили собі премії 50% посадового окладу, що дорівнює 200-250 тис. грн кожному. Виплата премій була обгрунтована необхідністю стимулювати "високоінтелектуальну працю" членам комісії.

Крім цього, у 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази – до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

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