Вибір зроблено: як виглядатиме нова марка від Укрпошти

Розповідаємо, який ескіз марки "Доброго вечора, ми з України" обрали під час голосування в "Дії"

Як виглядатиме нова воєнна марка / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наприкінці травня українці проголосували за нову воєнну марку "Доброго вечора, ми з України". Після цього "Дія" та Укрпошта оголосили про старт нового голосування за ескіз для цієї марки.

У середу, 15 червня, у пресслужбі "Дії" повідомили про результати.

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Як виглядатиме нова марка

У голосуванні взяли участь 833 803 українці, з яких 766 626 користувачів віддали голоси через застосунок "Дія".

Власне, з результатом у 314 473 голосів переміг ескіз "Трактор, що тягне танк".

Так виглядатиме нова воєнна марка "Доброго вечора, ми з України" / Фото: Укрпошта

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Загалом, результати голосування у "Дії" такі:

на другому місці – Путін, якого зупиняють ЗСУ, 146 347 голосів;

на третьому – воїн з KALUSH, 109 289 голосів;

четверте та п'яте місця посіли Керамічний півник (98 443 голоси) та Гусак у полі з військовими (98 074 голосів).

В Африці випустили "Москву" у вогні

Раніше ми розповідали, що у Республіці Нігер випустили серію поштових марок власного виробництва, присвячених відправленню російського крейсера у відомому напрямку.

Серія "Військові кораблі" поповнилася двома нігерськими поштовими марками. На одній зображений російський корабель великим планом у вогні, а також український ракетний комплекс "Нептун" і прикордонник з острова Зміїний. Номінал такої марки становить 1000 західноафриканських франків, або 48 грн.

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На іншій марці з цієї ж серії "Москва" у вогні зображена на віддаленому плані, а у фокусі – український "Нептун" та прикордонник. Що цікаво, іноземці не побоялися написати повну фразу про "Русский военный корабль". Номінал поштової марки становить 3600 західноафриканських франків, або 173 грн.

Дивіться у нашому матеріалі, як виглядають ці марки. Ми також розповідали, що в Польщі випустили марки із Зеленським.