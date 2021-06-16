ВВП України почав зростати – чи стало більше масла на хлібі українця

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Україна поступово виходить з кризи , впевнені в Мінекономіки України. Головний показник – зростання в квітні ВВП (валового внутрішнього продукту) після затяжного падіння.

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Сайт "Сегодня" розібрався, що це означає для пересічного українця, образно кажучи, стало чи більше масла на нашому бутерброді від цього зростання ВВП.

Наші експерти: президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, який раніше працював в Мінекономіки.

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Про що говорять цифри

За оцінками Мінекономіки, у квітні цього року спад ВВП України сповільнилося до 0,2% в порівнянні з квітнем 2020 року. Це добре, адже за підсумками 2020 року ВВП виявився на 4% меншим, ніж в 2019 році, а в січні-березні 2021 року – на 2% меншим , ніж в січні-березні 2020 року. За підсумками квітня нинішнього року ми майже досягли рівня ВВП у квітні 2020 року – недотягли всього 0,2%. Тобто, за квітень-місяць маємо зростання відразу на 1,8%.

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Нагадаємо: Макроекономіка визначає ВВП як ринкову вартість усіх вироблених у країні за рік (квартал, місяць) кінцевих, тобто, призначених для безпосереднього вживання, товарів і послуг. ВВП буває номінальний, що не враховує інфляцію і реальний, який її враховує.

Тобто, кожен з нас, відрахувавши до держбюджету податки зі своєї зарплати, купивши щось у магазині або проїхавши в транспорті, автоматично робить внесок у збільшення ВВП. І навпаки – зменшення зарплат, зниження витрат на покупки автоматично роблять ВВП меншим. Виходить, що чим більший ВВП на душу населення, тим вищий рівень життя в країні.

Скільки різні галузі вносять до загального ВВП країни, див інфографіку.

Про що говорять експерти

Наші експерти визнають, що зростання ВВП є, але із застереженням: у грошовому вираженні. Тобто, якщо рік тому, наприклад, буханець хліба коштував 20 гривень, а сьогодні 21 гривню, то ВВП "по хлібу" за рахунок цього зріс на 5%! Хоча буханців хліба при цьому більше не стало. Точно така ж ситуація і з іншими товарами і послугами, з ростом зарплат тошо.

"В Україні зараз досить висока інфляція, вона прискорюється, рік до року (квітень до квітня, про який говорять в Мінекономіки) зростання цін склало 8,4%, а по продуктах 9,4%, – говорить Олег Пендзин. – У травні інфляція рік до року виявилася ще більшою – 9,4%, по продуктах 9,9%. Якщо врахувати, що за січень-травень 2020 року падіння ВВП через карантин, у порівнянні з січнем-травнем 2019 року, склало 5,9%, то неважко спрогнозувати: у січні-травні 2021 року матимемо зростання ВВП, причому значне через низьку базу порівняння ".

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З тим, що ріст ВВП – арифметичний, а не реальний, згоден і Олександр Охріменко. Тому що товари в штуках і послуги подорожчали, але не факт, що товарів вироблено більше, а послуг надано більше. За його оцінкою, ВВП за травень може вирости на 8-10%.

"Їх може бути навіть менше, але кожна одиниця товару чи послуги тепер коштує дорожче через майже 10% інфляції. Тому можна сказати: "товщина масла" на бутерброді українця від такого зростання ВВП більшою не стала. А ось те, що і масло, і хліб тепер коштують дорожче – це факт, офіційно підтверджений Держслужбою статистики ", – резюмував Олександр Охріменко.

"Мажемо" ВВП на хліб

У Мінекономіки також визнають, що поліпшення ситуації в основному поки є ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року, коли в березні-квітні 2020 року спостерігався пік негативного впливу на всі сфери економіки від впливу глобальних жорстких карантинних обмежень як всередині країни, так і за її межами.

"Істотно кращі кількісні дані квітня 2021 року поки тільки підтверджують той факт, що бізнес успішно адаптувався до роботи в умовах карантину. Разом з тим, не можемо поки що говорити про посткризовий оздоровленні економіки. На це потрібно більше часу ", – йдеться в повідомленні Мінекономіки.

За словами експертів, найбільше на зміну ВВП впливає додаткова вартість (тобто, зароблені гроші). Вона набагато вища в переробній промисловості, торгівлі, організації харчування та проживання, на транспорті, ніж у видобувній промисловості або агросекторі. Тобто, якщо, припустимо, на 1% зростає промисловість, то підвищення доходів населення набагато менше, ніж якщо на 1% буде зростання ВВП в торгівлі або сфері послуг.

Олег Пендзин каже, що зростання ВВП в квітні і, швидше за все, в травні, вийшло за рахунок саме показників у промисловості. Але особливої нашої заслуги в цьому немає, змінилася в кращий бік кон'юнктура світового ринку. Подорожчали метал, руда, причому істотно, до 40% у порівнянні з минулим роком. Металу, руди, зерна продано в тоннах менше, а в грошах виходить більше. Це теж позитивно впливає на ВВП країни, але не на "товщину масла" на хлібі українця.

Тому висновки: на "товщину масла" на хлібі українця в насамперед впливають саме транспорт, торгівля, організація харчування і проживання. Де, за статистикою, в 2020 році через карантин були найзначніші втрати. І ці втрати, наприклад, в організації харчування і проживання, не відновилися досі.

Чого очікувати цього року

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Експерти кажуть, що тільки в II кварталі зростання ВВП вразить, але через низьку базу порівняння.

За оцінками Олександра Охріменка, буде реалізовуватися відкладений попит населення на товари тривалого користування і будматеріали. Відповідно, зростуть і ціни, що дасть підвищення ВВП – за підсумками II кварталу замість "мінуса" буде "плюс".

"У III кварталі зростання буде менше, бо база порівняння виявиться вищою, а за підсумками року ВВП збільшиться на 3,2-3,5%", – прогнозує Олександр Охрименко.

Олег Пендзин більш песимістичний: у липні-вересні темпи зростання ВВП стануть майже нульовими, а за весь 2021 рік ВВП збільшиться не більше ніж на 3%. Тобто, до рівня 2020 року, в якому було падіння на 4%, дотягнути не вдасться.

З цими прогнозами згодні тільки експерти Світового банку: зростання ВВП України, за їхніми розрахунками, в 2021 році складе 3,8%.

А ось у Мінекономіки очікують, що країна вийде в плюс на 0,1%, нехай навіть за рахунок високої інфляції, яка "накрутить" ВВП. У МВФ – що буде "по нулях", тобто зростання складе 4%.

Ось тільки пересічного українця, який, можливо, заробить в цьому році більше, але і витратить напевно більше через інфляцію, розрахунки макроекономістів навряд чи втішать.

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