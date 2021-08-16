Україні загрожує осінній локдаун – що буде з ринком праці

Якщо карантин посилять, роботодавці будуть вести себе практично так само, як на самому початку пандемії

Громадське харчування постраждає після введення нового локдауна, а IT-сфера знову виграє. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Новий локдаун в Україні, який прогнозується цієї осені, знову призведе до погіршення ситуації на ринку праці. Сильніше за всіх постраждає сфера громадського харчування. Разом з тим попит в галузі доставки їжі виросте, як і минулого разу.

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Про це розповів в коментарі "Сьогодні" керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян.

За словами експерта, діяти роботодавці будуть так, як і в перший локдаун – відправляти працівників у неоплачувані відпустки. При цьому можуть виникнути нові труднощі.

"Найгірше буде співробітникам громадського харчування. Причому, можуть виникнути нові проблеми: господарям ресторанів буде вкрай складно знайти працівників в майбутньому, так як багато хто віддасть перевагу спробувати себе в інших, надійніших, сферах. Тим більше, зараз є підвищений попит на кур'єрів, яким вся ця історія з карантином йде тільки на користь ", – вважає Сароян.

У яких сферах буде стабільність

Як відомо, пандемія прискорила процес цифровізації і переходу бізнесу в онлайн, який і без локдауна тривав уже кілька років. У зв'язку з цим в сфері інформаційних технологій попит на IT-співробітників буде стабільно високим, каже Сароян.

Кількість вакансій у цій області вже виросло більш ніж на 50% в першому півріччі 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Досвідчених IT-фахівців постійно не вистачає.

"Присутність фірми онлайн вимагає серйозної підготовчої роботи: це і створення ефективного сайту, маркетингові кампанії, правильне зберігання даних, їх аналіз та тощо. Для цього необхідно залучати або власних фахівців, або звертатися за допомогою до посередників. У будь-якому випадку дана тенденція сприяє появі кадрового голоду – цих фахівців постійно не вистачає", – констатує керівник компанії Perfomance Management.

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У доступному для огляду майбутньому ситуація змінитися не повинна: все більше сервісів стає доступно онлайн. Все більше людей усвідомлює зручність подібних платформ, каже Сароян.

За словами експерта, також зростає попит на:

продавців;

працівників сфери транспорту і логістики.

Робота за межами країни

У нових умовах, продиктованих пандемією, зберігся тренд на пошук фахівців в сфері виробництва (наприклад, пакувальників). Разом з тим українці, які працюють в цій сфері, як правило, прагнуть знайти роботу за кордоном. Там вони відчувають себе більш безпечно з фінансової точки зору.

"Через карантин будівельники, вантажники і різноробочі втрачали роботу першими, внаслідок чого люди більше не хочуть ризикувати, зв'язуючись з українськими роботодавцями, і як мінімум, прагнуть знайти роботу в інших сферах. Шанси на це хороші, особливо з огляду на активне відновлення польської економіки" , – говорить Сароян.

Українські роботодавці намагаються залучити таких співробітників підвищенням зарплати. Однак через досить легкий механізм з пошуку роботи за кордоном бажаючих знаходиться мало.

Втім, за словами санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна, незважаючи на прогнози погіршення епідситуації в країні, на сьогоднішній день немає передумов для введення локдауна з приходом осені. Отже, в Україні продовжить діяти адаптивний карантин. МОЗ розраховує відтягнути жорсткий локдаун на максимально віддалені терміни.

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