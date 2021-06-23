Введенням акцизу на зелений струм Кабмін вбиває євроінтеграційний курс України, – Кабаченко

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Введенням акцизного збору на виробництво зеленої електроенергії влада знищує інвестиційний клімат в країні і ставить під загрозу євроінтеграційний курс. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив народний депутат, член комітету з питань антикорупційної політики Володимир Кабаченко, пише "Znaj.ua".

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"Міжнародні зобов'язання на сьогодні дуже чіткі. Україна має перейти на 20% електроенергії, яка має бути вироблена з відновлюваних джерел енергії. І тому, якщо ми все-таки йдемо в Євросоюз, ми маємо це правило поважати. Іншого виходу просто немає", – сказав Кабаченко.

Він нагадав, що держава все ще не виконала своїх зобов'язань щодо погашення заборгованості перед інвесторами в зелену енергетику, що повинна була зробити відповідно до підписаного між ними і урядом меморандума. Натомість пропонує ввести акциз на зелену електроенергію, що передбачається законопроєктом №5600, який уряд подав до парламенту.

"З однієї сторони, держава сьогодні винна цим компаніям, приватним та іноземним інвесторам, понад 16 мільярдів гривень. З іншої сторони, зараз по суті держава збільшує акциз. І тому, з яких грошей іноземний інвестор може платити акциз, якщо держава йому винна більше ніж за рік вартість електроенергії, яка була вироблена саме з цих відновлюваних джерел енергії?" – пояснив Кабаченко.

На його думку, якщо депутати приймуть запропоноване урядом введення акцизу на зелену електроенергію, інвестори звернуться до міжнародного арбітражу, і це фактично зруйнує інвестиційний клімат країни.

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"Якщо в арбітражах буде 10 позовів, ми можемо забувати про іноземні інвестиції на території України, ми можемо забувати про інвестнянь, ми можемо забувати про діяльність Інвест Юкрейн, ми можемо забувати абсолютно всі можливі фонди, які ми на сьогодні ще в якомусь розмірі продовжуємо все-таки залучати в економіку України", – вважає Кабаченко.

Раніше Американська торгова палата (АСС) і Європейська бізнес-асоціація закликали відхилити законопроєкт про податкові зміни (№5600), зазначивши, що його прийняття збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку і погіршить інвестиційний клімат країни.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готуються ще 10 компаній.