Запровадження нового акцизу на зелену енергію може привести до банкрутства і дефолту галузі, – американська Eurocape

Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію із ВДЕ

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Рішення уряду обкласти сектор відновлюваної енергетики новим акцизним податком може привести до банкрутства і дефолту багатьох компаній. Про це заявив виконавчий директор дочірньої американської компанії EuroCape Ukraine Михайло Чулков, повідомляє "Главком".

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"Акцизний податок 3,2%, що за фактом означає чергове зниження зеленого тарифу. Я не думаю, що наша фінансова модель це зможе пережити", – повідомив топменеджер банку у ході 12-го Європейсько-Українського Енергетичного Дня в Києві 10 червня.

Він зазначив, що крім бажання уряду обкласти галузь новим, не передбаченим законом податком, він не виконує свої зобов'язання по оплаті вже виробленої з відновлюваних джерел електроенергії.

"Нестійкі джерела платежів по зеленому тарифу. Думаю, це ключова проблема. Через це практично неможливо залучати нові інвестиції в галузь, без зрозумілого і стійкого джерела платежів за зелену енергію", – додав Чулков.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

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На наступний день, 3 червня, найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Найбільші асоціації назвали плани уряду в спробі експропріації їхніх активів і пригрозили судом.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.