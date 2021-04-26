Введення акцизного збору на зелену енергію в умовах боргів інвесторам недопустиме, – Буймістер

Ініціатива Кабінету міністрів України щодо введення акцизного збору на продаж зеленої енергії є неприпустимою в умовах відсутності зрушень в питанні виплати боргів іноземним інвесторам у відновлювану енергетику. Як повідомляє "Politeka", про це заявила народний депутат фракції "Слуга народу" Людмила Буймистер.

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"Поки держава не виконує зобов’язання перед інвесторами в зелену енергетику взагалі. Попри те, що Верховна Рада проголосувала відповідні закони, уряд підписав меморандум з інвесторами, точилися ці перемовини протягом року. І уряд зараз нічого не виконує. При цьому говорити інвесторам, що ви повинні платити нам додатковий податок – це абсолютно як ставити "воза попереду коня", – сказала Буймістер.

За її словами, потрібно спочатку викоти зобов’язання перед інвесторами, щоб не втратити зовнішні інвестиції, які дуже потрібні Україні.

"Я дуже переживаю, як на це подивляться наші колеги з європейського Енергетичного співтовариства. Тому що вони були безпосередніми медіаторами між державою і індустрією ВДЕ, вони зараз занепокоєні, що зобов’язання не виконуються", – сказала Буймістер.

Вона переконана, якщо держава буде робити ініціативи щодо додаткового фіскального навантаження на бізнес, це може дуже негативно вплинути в тому числі і на позицію України в глобальній європейської енергетичній дипломатії.

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"Наповнення бюджету заради наповнення бюджету – це не вихід і шлях в нікуди. Ми й так втратили за останні два роки близько 15% промисловості. Якщо такими темпами рухатися, то страшилки від РФ про те, що ми аграрна країна, можуть справдитися, ми можемо нашу промисловість просто втратити", – зазначила нардеп.

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Як повідомлялося, за даними ЗМІ, уряд хоче запровадити акцизний податок на продаж зеленої електроенергії, наразі пропонується широкий діапазон ставки – від 3,2% до 40%.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам зеленої енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми "старого" боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.

Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.

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За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.

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