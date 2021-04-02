ТСК вивчає обставини отримання головою НКРЕКП Тарасюком 1,8 млн грн від компанії – фігуранта антикорупційних розслідувань, – нардеп

Крім того, депутати звернулися в НАЗК щодо перевірки декларацій членів Тарифної комісії НКРЕКП

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з вияснення причин кризи в енергетиці звернулася до Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) для перевірки декларацій членів Тарифної комісії НКРЕКП. Про це повідомив голова робочої групи ТСК, народний депутат Валентин Наливайченко, пише "Znaj.ua".

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"Наразі робоча група ТСК аналізує декларації членів комісії та її очільника. Детальний звіт щодо походження задекларованого майна буде готовий найближчими днями. Паралельно ініціювали перевірку декларацій чиновників НКРЕКП в Національному агентстві з протидії та запобіганню корупції", – повідомив Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема ТСК перевіряє обставини отримання головою НКРЕКП додатково 1,8 млн гривень від приватної компанії "Метал-Інвест", яка раніше фігурувала в матеріалах антикорупційних розслідувань слідчої комісії.

За словами нардепа, попередній аналіз показує, що чиновники НКРЕКП виявилися ледь не найбільш високооплачуваними державними службовцями із зарплатою понад 2 млн грн на рік.

"Люди біднішають, а чиновники – і далі збагачуються у владі. Низка ЗМІ повідомила про двократне зростання заробітних плат членів НКРЕКП. Навіть є інформація, що голова комісії пан Валерій Тарасюк начебто виявився найбільш високооплачуваним чиновником в країні", – додав нардеп.

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Нагадаємо, 16 березня Окружний адмінсуд Києва зобов'язав Кабмін розглянути питання звільнення голови НКРЕКП Тарасюка та ще 3 членів комісії, чиї законні повноваження закінчилися ще в січні 2020 року.

У 2020 року на тлі корупційного скандалу довкола сімейного бізнесу Валерія Тарасюка, НАЗК уже проводило антикорупційну перевірку голови комісії.

Загалом члени НКРЕКУ у 2020 році підвищили собі заробітну плату в середньому у 2 рази – до 200 000 грн на місяць. На 2021 рік у бюджеті комісії планується підвищення зарплат ще на 50%.

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