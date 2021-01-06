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Світовий банк удвічі поліпшив прогноз для України

6 січня, 12:25

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітики СБ назвали головні проблеми, які чекають економіку країни

Світовий банк (СБ) підвищив прогноз економічного зростання України 2021 року до 3%. У попередньому прогнозі аналітики очікували вдвічі меншого зростання ВВП, на рівні 1,5%. При цьому інвестиції в Україну стримуватимуть такі чинники:

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Такі дані містяться в січневому випуску огляду СБ "Перспективи глобальної економіки".

Фахівці радять Україні зосередитися на зусиллях з "усунення існуючих структурних недоліків економіки".

    Раніше Світовий банк погіршував прогноз падіння економіки України за підсумками 2020 року до 5,5%. Остаточні економічні підсумки минулого року поки не підбиті.

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    При цьому Мінекономіки зберігає оцінку падіння ВВП України 2020 року на 4,8%. А за підсумками 2021 року в Кабміні чекають зростання ВВП на 4,6%.

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    Раніше в уряді не виключали, що падіння української економіки за підсумками 2020 року може досягти 4-8%.

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    економіка прогноз ВВП Украина Світовий банк

    Джерело: Сьогодні

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