Всесвітній банк зупинив фінансування проектів в Афганістані

Поки що в міжнародній фінансовій організації вирішують питання, як далі підтримувати населення країни

Всесвітній банк зупинив виплати Афганістану. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images

Після захоплення талібами влади в АфганістаніВсесвітній банк вирішив тимчасово зупинити виплати в рамках своєї діяльності в цій країні. Таке рішення міжнародна фінансова організація прийняла через кілька днів після аналогічних дій з боку МВФ.

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Про це повідомив представник банку журналістам ВВС.

Всесвітній банк призупинив виплати Афганістану через кілька днів після такого ж рішення МВФ. Зараз вирішується питання про те, яким чином далі підтримувати населення країни.

"Ми будемо продовжувати тісно консультуватися з міжнародною спільнотою та партнерами. Разом з нашими партнерами ми вивчаємо шляхи, щоб продовжувати підтримувати народ Афганістану", – розповів співрозмовник BBC.

Починаючи з 2002 року, міжнародна фінансова організація виділила Афганістану 5,3 мільярда доларів на різні проекти. На даному етапі Світовий банк "уважно відстежує і оцінює ситуацію відповідно до внутрішньої політики та процедур".

Рішення МВФ

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19 серпня Міжнародний валютний фонд першим призупинив доступ Афганістану до своїх грошових ресурсів. У їх числі – близько 440 мільйонів доларів нових валютних резервів.

Представники фонду прийняли таке рішення в зв'язку з тиском з боку казначейства США, якому належить контрольна частка в фонді. Це гарантія того, що в розподілі резервів спеціальних прав запозичення частка Афганістану не потрапить до рук талібів.

Як заявили в МВФ, зараз в міжнародному співтоваристві немає ясності щодо визнання уряду в Афганістані. А в таких випадках фонд керується думкою міжнародного співтовариства.

Економіка Афганістану сильно залежна від зовнішньої допомоги:

За даними Світового банку, на міжнародні фінансові виплати припадає майже 43% ВВП країни (в 2020 році склав 19,81 мільярда доларів).

Після захоплення влади талібами кілька країн заявили, що заморозять програми допомоги Афганістану.

За словами глави афганського центрального банку Аджмала Ахмаді, валютні резерви центрального банку Афганістану становлять близько 9 мільярдів доларів. Але значна частина коштів зберігається за межами країни. Тільки в центральному банку США – 7 мільярдів доларів з 9.

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Відомо, що після приходу до влади талібів, вартість місцевої валюти різко впала.

Нагадаємо, після того, як США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столицібільше 20 провінцій країни. 13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані, а також десятки тисяч афганців покинули свої будинки.

Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.

Сайт "Сьогодні" писав, що рух "Талібан"небезпечний не тільки для громадян Афганістану, а й для всього світу, оскільки практикує теракти.

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