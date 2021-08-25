Всесвітній банк зупинив фінансування проектів в Афганістані

Після захоплення талібами влади в АфганістаніВсесвітній банк вирішив тимчасово зупинити виплати в рамках своєї діяльності в цій країні. Таке рішення міжнародна фінансова організація прийняла через кілька днів після аналогічних дій з боку МВФ.
Про це повідомив представник банку журналістам ВВС.
Всесвітній банк призупинив виплати Афганістану через кілька днів після такого ж рішення МВФ. Зараз вирішується питання про те, яким чином далі підтримувати населення країни.
"Ми будемо продовжувати тісно консультуватися з міжнародною спільнотою та партнерами. Разом з нашими партнерами ми вивчаємо шляхи, щоб продовжувати підтримувати народ Афганістану", – розповів співрозмовник BBC.
Починаючи з 2002 року, міжнародна фінансова організація виділила Афганістану 5,3 мільярда доларів на різні проекти. На даному етапі Світовий банк "уважно відстежує і оцінює ситуацію відповідно до внутрішньої політики та процедур".
Рішення МВФ
19 серпня Міжнародний валютний фонд першим призупинив доступ Афганістану до своїх грошових ресурсів. У їх числі – близько 440 мільйонів доларів нових валютних резервів.
Представники фонду прийняли таке рішення в зв'язку з тиском з боку казначейства США, якому належить контрольна частка в фонді. Це гарантія того, що в розподілі резервів спеціальних прав запозичення частка Афганістану не потрапить до рук талібів.
Як заявили в МВФ, зараз в міжнародному співтоваристві немає ясності щодо визнання уряду в Афганістані. А в таких випадках фонд керується думкою міжнародного співтовариства.
Економіка Афганістану сильно залежна від зовнішньої допомоги:
- За даними Світового банку, на міжнародні фінансові виплати припадає майже 43% ВВП країни (в 2020 році склав 19,81 мільярда доларів).
- Після захоплення влади талібами кілька країн заявили, що заморозять програми допомоги Афганістану.
За словами глави афганського центрального банку Аджмала Ахмаді, валютні резерви центрального банку Афганістану становлять близько 9 мільярдів доларів. Але значна частина коштів зберігається за межами країни. Тільки в центральному банку США – 7 мільярдів доларів з 9.
Відомо, що після приходу до влади талібів, вартість місцевої валюти різко впала.
Нагадаємо, після того, як США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столицібільше 20 провінцій країни. 13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані, а також десятки тисяч афганців покинули свої будинки.
Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
Сайт "Сьогодні" писав, що рух "Талібан"небезпечний не тільки для громадян Афганістану, а й для всього світу, оскільки практикує теракти.
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