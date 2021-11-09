Заповіт не допоможе: кого та чому можуть повністю позбавити спадщини

Хто може бути визнаний "негідним" спадкоємцем і втратить свою частину навіть за заповітом – "Сьогодні" розбирається з експертами

Кому і через що не світить спадщина навіть за заповітом / Фото: Колаж: Сьогодні

Розділити спадщину можна як із заповітом, так і без нього, однак є деякі категорії людей, які не отримають майно за будь-яких умов.

"Сьогодні" разом із експертом розбиралися, кого та за що можуть позбавити спадщини.

Реклама

За словами адвоката Євгена Гаркуші, справи щодо спадкування подекуди є доволі складними і деяких права отримати спадок можуть позбавити за негідні вчинки.

Хто такі "негідні спадкоємці"

Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин.

"Однак, для набуття статусу спадкоємця недостатньо зарахування людини до спадкоєм­ців певної черги чи факту наявності заповіту на її користь", – каже експерт.

Згідно із законодавством України, є можливість визнання потенційних спадкоємців негідними у випадку їхньої недоброчесної поведінки відносно спадкодавця і, відповідно, позбавлення права на отримання у спадщину будь-якого майна або грошових коштів.

Реклама

Якщо когось зі спадкоємців буде визнано "негідним", його частка буде поділена між іншими учасниками процесу.

Кому спадщина "не світить"

Євген Гаркуша зазначає, що за статтею 1224 Цивільного кодексу України передбачений перелік підстав, за наявності яких право на спадкування у певних осіб не виникає. Тобто, вони усуваються від права на спадкування як за заповітом, так і за законом.

"Усунення від права на спадкування спадкоємців за законом та за заповітом можливе виключно на підставі рішення суду", – наголошує адвокат.

Підстав для усунення від права на спадкування декілька. Перша – коли особа умисно позбавила життя спадкодавця або когось зі спадкоємців, чи навіть вчинила замах.

Реклама

Однак і тут є нюанси – якщо спадкодавець знаючи про цю ситуацію все одно призначив певну частку спадщини за заповітом, то це правило не діє.

"Документом, що підтверджує протиправність дій таких осіб, є вирок суду, що набрав законної сили. Виняток становить позбавлення життя спадкодавця через необережність. В такому разі особа все ж таки залишається спадкоємцем", – каже Гаркуша.

Адвокат також звертає увагу на осіб до 14 років та осіб, які визнані недієздатними – вони не можуть визнаватися негідними спадкоємцями, оскільки є неосудними.

Друга підстава для позбавлення спадщини - якщо людина умисно перешкоджала спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати.

Сюди ж віднесені і складання фіктивного заповіту, приховування дійсного документу, примушення до складання заповіту, а також примус інших спадкоємців чи когось одного із них відмовитися від заповіту.

В такому випадку питання про визнання спадкоємців негідними вирішується судом.

Батьки, які були позбавлені батьківських прав і не поновили їх на момент відкриття спадщини, також не мають права успадкувати майно цієї дитини.

Позбавляються спадщини і ті батьки та діти, які ухилялися від своїх обов’язків щодо утримання спадкодавця. Це ж стосується усиновлювачів, опікунів та усиновлених дітей.

Також зазначається, що право отримати спадок один за одним позбавляються особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду.

"У разі якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, набутому ними за час цього шлюбу", – уточнює Євген Гаркуша.

Ну і останньою підставою для позбавлення права на спадкування є ситуація, коли судом було встановлено, що особа ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Вимога про усунення особи від права на спадкування за законом може бути пред’явлена лише після смерті спадкодавця, зауважив експерт.

Раніше "Сьогодні" з експертом розбиралися, як розділити спадщину без заповіту і які "підводні камені" можуть чекати на спадкоємців.