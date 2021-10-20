Все через "Північний потік-2": в Держдепартаменті США почалися проблеми з призначеннями

Вимагає санкцій проти "Північного потоку-2": американський сенатор блокує призначення в Держдеп

Американський сенатор блокує призначення в Держдеп - причина / Фото: Колаж: Сьогодні

Сенатор-республіканець Тед Круз знову заблокував одне з призначень в Держдепартамент США, щоб домогтись запровадження санкцій проти російського газогону "Північний потік-2".

Про це повідомляє видання Politico.

Реклама

Комітет у закордонних справах рекомендував Сенату Конгресу США повного складу рекомендував затвердити 33 кандидатури на посади в Держдепартаменті, однак одна з них залишилась без затвердження.

Тед Круз виступив проти затвердження Барбари Ліф на посаду помічника держсекретаря США у справах Близького Сходу.

Це вже не перший випадок, коли Круз блокує затвердження в Сенаті, щоб змусити запровадити нові санкції проти оператора "Північного потоку-2".

Реклама

Республіканець також не виключив, що і надалі буде затягувати голосування по цих кандидатурах.

Робити це Крузу дає змогу спеціальна процедура, яка дозволяє члену верхньої палати відкласти розгляд будь-якого законопроекту або голосування.

Метою цією процедури було дати сенаторам більше часу для ознайомлення зі змістом законопроекту, але з часом її почали використовувати для навмисного затягування розгляду тих чи інших питань.

Реклама

Раніше ми писали, що Тед Круз – остання зачіпка на шляху "Північного потоку-2" до сертифікації і інші перешкоди "Газпром" вже подолав.

Для того, щоб почати роботу газопровід має отримати усі необхідні дозволи та схвалення від німецького регулятора та Єврокомісії.

А також разом з експертами розбирались, чому "Північний потік-2" є таким важливим для Путіна і в чому головна небезпека для України.