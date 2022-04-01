Все набагато гірше? Що приховує економіка РФ за штучним курсом рубля

Розповідаємо, чому не можна оцінювати стан російської економіки за ситуацією з курсом рубля

Що показує реальний стан російської економіки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара відносно рубля у Росії наприкінці березня помітно впав як на біржі, так і в розрахунках Центробанку. Однак це все штучні дії, які запроваджує Центробанк. Аналітики кажуть, що ситуація може обернутися в гіршу сторону в майбутньому.

Крім того, директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд заявив, що через штучне регулювання курс рубля вже не показує реального економічного стану РФ.

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З початку війни в Україні ситуація змінилась

Після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, рубль почав стрімко падати. За словами Бедінгфілд, у перші дні за рублем ще можна було визначати, який стан економіки в Росії, проте згодом це стало неможливо. Причина саме у штучному регулюванні.

Хоч рубль і укріпився, але тепер реальний економічний стан треба вимірювати іншими показниками.

"Якщо ви подивитеся на такі речі, як драматична інфляція в Росії, якщо ви подивитеся на приватні інвестиції, які виводять з Росії, на самого Путіна, який сказав, що санкції завдали безпрецедентних втрат, я думаю, що це кращий показник того, де знаходиться російська економіка саме зараз", – пояснив представник Білого дому.

Чим обернеться штучне стримування?

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко у коментарі "Сьогодні" розповів, що Центробанк фактично "зажав" курс долара в країні завдяки драконівським методам.

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"Курс Центробанк Росії за допомогою таких драконівських методів зажав, але валютний ринок фактично не працює. Крім того, зупинили майже усі перерахування валюти за кордон, навіть якщо це гроші за лікування. Це як в Радянському Союзі – курс 60 копійок, але валюту ти не купиш", – пояснив експерт.

Він додав, що така ситуація не може не позначитись на інфляційних процесах.

"Інфляція за тиждень зростає мінімум на 3-4%, це дуже багато. Звичайно, вони пояснюють це тим, що це тимчасово. Однак люди вже більше відчувають проблему з цінами і стоять у черзі не за доларом", – зазначив президент Українського аналітичного центру.

Наприкінці весни Росію може застати дефолт. "Сьогодні" писали, що Росії вже раз вдалося уникнути дефолту попри санкції Заходу. Тоді їй дозволили сплачувати борги із арештованих рахунків. Такий дозвіл триватиме до 25 травня, а вже за два дні РФ потрібно буде здійснити чергову виплату.

Якщо РФ не здійснить виплати, то дефолт неминучий. Така ж ситуація буде, якщо виплати пройдуть в рублях, а не в доларах, як цього вимагають умови.

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