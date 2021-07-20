Все, що погано лежить? Які товари найчастіше крадуть в магазинах

Найчастіше злодіїв обчислюють за допомогою відеокамер, а ловлять, коли ті знову повертаються в магазин

Що крадуть в магазинах. Колаж: "Сьогодні"

Іноді з полиць супермаркетів крадуть все, що погано лежить. Але навіть за такі безглузді злочини можна не тільки штраф отримати, але і опинитися за гратами.

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Які товари найчастіше виносять злодії і як самому не дати себе обдурити магазинним злодіям, дізналися "Сьогодні".

Іноді сума вкрадених товарів не перевищує і сотні гривень. А мотивом таких безглуздих крадіжок найчастіше є азарт, кажуть фахівці. Виявляється, такі злочини навіть класифікували як "ривкові крадіжки".

У зоні ризику зазвичай дрібні предмети, які легко можна заховати. Однак чим нахабніше злодії, тим амбітні крадіжки. 5% від усього товарообігу – саме стільки щорічно виносять злодюжки з одного зі столичних супермаркетів. Найчастіше виносять солодощі, а іноді алкоголь.

Злодіїв обчислюють за допомогою відеокамер, і коли ті знову приходять в супермаркет – їх затримують відразу на вході.

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І лихі злодії не тільки товар з полиць можуть потягнути, а гаманці інших покупців. У супермаркеті треба бути особливо обережними, щоб не стати жертвами злодіїв. Потрібно стежити за своєю сумкою, а рюкзак краще повісити перед собою. Коли ходите торговими рядами – краще не слухати музику в навушниках, радять фахівці з безпеки.

Потенційних зловмисників найчастіше видає їх поведінку. Кажуть, що люди починають дивитися не на продуктову лінійку, яку вибирають, а дивляться де розташовані камери. Спостерігають саме за людьми, і видно, що людина прийшла не за покупками.

Покарання за такі злочини залежить від вартості вкраденого. Якщо повз каси пронесли товарів на суму понад 227 гривень – це вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

Чи загрожує штраф від 17 до 51 000 гривен, арешт на півроку або обмеженням волі на строк до п'яти років. Тільки в столиці за останній рік було відкрито понад 5 тисяч кримінальних справ за магазинні крадіжки.

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Нещодавно в Україні розгорівся новий поштовий скандал через пошкоджену посилки. На цей раз в центрі уваги опинився приватний оператор, а державна "Укрпошта". На якість послуг публічно поскаржився народний депутат Олексій Гончаренко. Він стверджував, що "Укрпошта" краде вміст відправлень.