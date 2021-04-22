Вперше за рік карантину промисловість України вийшла в плюс

Позитивну динаміку зафіксували і за рік, і за місяць, але квартальний показник виявився негативним

Україна за підсумками березня 2021 року, вперше за рік карантину наростила промислове виробництво. Підвищення склало 2,4% в річному вираженні – в порівнянні з березнем 2020 року (показник скоригований на ефект календарних днів). У березні-2021 у порівнянні з лютим-2021 зростання промислового виробництва склав 1,8% з урахуванням сезонного коригування.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Втім, за підсумками всього першого кварталу року (січень-березень) промвиробництво виявилося на 2% нижче, ніж в аналогічний період минулого року. Зокрема, у добувній промисловості – на 2,8%, переробці – на 3,3%.

Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-лютого 2021 року падіння ВВП України склало 2,8%. Негативну динаміку показали практично всі ключові види економічної діяльності. Винятком стала внутрішня торгівля.

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Аналітики Мінекономіки не виключають, що ВВП України може показати "плюс" вже за підсумками квітня-червня.

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Крім того, раніше МВФ поліпшив економічні прогнози для України. Підвищив свої оцінки і Всесвітній банк.

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