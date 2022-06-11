Вперше на високому рівні! РФ визнала нищівні наслідки від нафтового ембарго

Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна (аналог українського НБУ) заявила, що ембарго щодо російської нафти призведе до послаблення рубля та розгону інфляції. Вперше на високому рівні прозвучали такі заяви.

Про це повідомляє видання "Ведомости".

За її словами, окрім проблем з валютою, РФ чекає значне скорочення імпорту (розвинені країни перестали продавати у Росію товари, постачати послуги та технології).

У ситуації з нафтовим ембарго, за її словами, багато залежить від того, які обсяги нафти вдасться перенаправити на інші ринки, а також від того, якою мірою зниження обсягів компенсується ціною.

Наразі Росія скорочує впуск продукції у галузях, де висока роль експорту, а також у компаній, що залежать від імпортних складових.

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ЄС почав готувати сьомий пакет санкцій проти Росії

Продавивши 6-й пакет санкцій проти Росії, де значиться нафтове ембарго, Євросоюз розпочав роботу над сьомим, оскільки Володимир Путін не демонструє бажання прибрати своїх солдатів з української території.

Нові обмеження стосуватимуться російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT. У списку потенційних банків, яким можуть відключити SWIFT, згадується і "Газпромбанк", через який Кремль так завзято організовує оплату газу за рублі.

Серед інших заходів називають конфіскацію російських заморожених активів, які можуть бути спрямовані на посилення оборони та повоєнне відновлення України. Польща вже активно працює у цьому напрямку.

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"Сьогодні" розповідали раніше, що за даними агентства Fitch Ratings, енергосектор РФ зазнає суттєвих втрат від шостого пакета санкцій.

Ми також розповідали, який нафтовий гігант збільшить видобуток сировини.